Edyta Górniak powraca do muzyki. Kiedy premiera piosenki "Lime"?

W piątek (24 lipca) premierę będzie miał nowy utwór Edyty Górniak - "Lime". To kolejna zapowiedź nadchodzącego albumu wokalistki.

Edyta Górniak zapowiada nową piosenkę

Od ostatniej płyty "My" z lutego 2012 r. Edyta Górniak co jakiś czas wypuszczała nowe piosenki, m.in. "Your High", "Glow On", "Oczyszczenie", "Andromeda" (efekt współpracy z Donatanem), "Dom dobrych drzew" (do serialu "Leśniczówka"), "Tylko ty" (na potrzeby filmu "Dywizjon 303") i "Zatrzymać chwilę" (z Roksaną Węgiel do filmu "Hotel Transylwania").

Edyta Górniak przed premierą programu "My Way"

W 2019 r. wokalistka zaprezentowała dwa utwory będące efektem współpracy z Gromeem - krakowskim producentem i reprezentantem Polski na Eurowizję 2018. Mowa o piosenkach "Król" i "My Way". Ta druga promowała nadawany przez TVN reality show "My Way", w którym Górniak przygotowywała się do egzaminu na prawo jazdy.

W piątek (24 lipca) o godz. 11 w RMF FM odbędzie się premiera nowego singla "Lime". To kolejna zapowiedź nadchodzącej płyty, której data premiery nie jest jeszcze znana.



Edyta Górniak na kursie prawa jazdy. "Chciałam się zmierzyć z tym smokiem nawet na oczach kamer"

Album powstawał w Stanach Zjednoczonych, we współpracy z amerykańskimi producentami z Nashville.

"Nie będzie to płyta bardzo popowa (...) Ja od popu odeszłam trochę i myślę, że te ostatnie rzeczy to pokazały - 'Andromeda', wcześniej 'Your High', 'Król'. Poszłam jednak bardziej w taką współczesność i elektronikę. Takiego stricte popu tam nie będzie, natomiast mam nadzieję, że się ludziom spodobają te utwory" - opowiadała Edyta Górniak w rozmowie z "Faktem".

Edyta Górniak & Gromee Król