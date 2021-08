Soundtrack do filmu "Dzień flagi" trafił do serwisów cyfrowych 20 sierpnia.

Do promującego utworu "My Father's Daughter" powstał teledysk, w którym możemy obejrzeć fragmenty filmu "Dzień flagi". Reżyserem obrazu jest popularny aktor Sean Penn, który zagrał również główną rolę u boku swojej córki Dylan.

"Długo szukaliśmy wiodącej piosenki do filmu. Zostałem zalany świetnymi propozycjami od Cat Power, Glena Hansarda i Eddiego Veddera. Już mieliśmy robić ostateczny mix, gdy Ed wysłał mi nagranie swojej córki Olivii, 'My Father's Daughter'. I właśnie ta piosenka okazała się naszą wisienką na torcie" - opowiada Sean Penn.

Reklama

Clip Eddie Vedder My Father's Daughter - & Olivia Vedder, Glen Hansard

Na soundtracku do filmu "Dzień flagi", poza "My Father's Daughter" w wykonaniu 17-letniej Olivii Vedder, znajdą się także oryginalne kompozycje wspomnianych wcześniej Cat Power i Glena Hansarda. Vedder i Hansard stworzyli w sumie osiem premierowych kompozycji na soundtrack, dodatko ten pierwszy zaprezentował swoją wersję przeboju "Drive" z repertuaru R.E.M.



Dla Veddera i Penna to już druga współpraca po kultowym "Into the Wild" (polski tytuł "Wszystko za życie") z 2007 r., za który wokalista grupy Pearl Jam otrzymał Złoty Glob. Co ciekawe, w tym samym roku Hansard zachwycił cały świat za sprawą filmu i soundtracku do "Once", za który otrzymał zresztą Oscara (Najlepsza piosenka oryginalna "Falling Slowly").

W filmie "Dzień flagi", poza Dylan i Seanem Pennem, występują także Josh Brolin, Norbert Leo Butz, Dale Dickey, Eddie Marsan, Bailey Noble, Hopper Jack Penn oraz Katheryn Winnick.

Olivia Vedder - córka Eddiego i jego żony Jill McCormick - zaśpiewała również w utworze "There's A Girl". Para ma jeszcze młodszą córkę Harper (ur. 2008).

W latach 1994-2000 Eddie Vedder był żonaty z Beth Liebling, basistką grupy Hovercraft, z którą tworzył parę od 1983 r. (muzycy byli jeszcze wtedy nastolatkami - Beth miała ok. 16 lat, Eddie jest starszy o dwa lata).