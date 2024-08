W związku z tym piosenkarz ma dobrą wiadomość dla osób, które nie zdążyły zakupić biletu. Artysta ogłosił dodatkowy występ, który odbędzie się dzień wcześniej, 15 sierpnia 2025 roku, w tym samym miejscu. Będzie to idealna okazja, aby usłyszeć na żywo, takie hity jak "Shape of You", "Perfect", "Thinking out Loud", "Sing" i "Castle on the Hill". Oba koncerty będą częścią trasy "Mathematics Tour", która zachwyca ogromną scenografią.