Ed Sheeran: Przebój "Thinking Out Loud" plagiatem?

100 mln dolarów domagają się od Eda Sheerana współwłaściciele praw do piosenki "Let's Get It On" Marvina Gaye'a.

Ed Sheeran stanie przed sądem? /Paul Kane /Getty Images

Firma mająca część praw autorskich do piosenki Marvina Gaye'a żąda 100 mln dolarów. Structured Asset Sales przejęli te prawa po śmierci współtwórcy "Let's Get It On" Edwarda Townsenda w 2003 r.

Wideo Marvin Gaye - Lets get it on

Reklama

Teraz przekonują oni w pozwie, że "Thinking Out Loud" Eda Sheerana bazuje m.in. na takiej samej melodii, rytmie i harmonii.

Już w 2016 r. pozew w tej sprawie przeciwko brytyjskiemu wokaliście złożyła córka Townsenda, jednak sąd wówczas uznał, że nie ma ewidentnych oznak plagiatu.

Sheeran przekonuje, że podobieństwa są przypadkowe, a wykorzystane akordy i partie perkusji to "coś powszechnego" w muzycznym biznesie.

Wideo Ed Sheeran ponownie oskarżony o plagiat (Cover Video/x-news)

Jego prawnicy dodatkowo argumentują, że córka Townsenda została oddana do adopcji wkrótce po urodzeniu, co zgodnie z obowiązującym ją w Kalifornii prawem wyklucza ją z możliwości domagania się odszkodowania.

"Thinking Out Loud" to jeden z największych przebojów w dorobku Eda Sheerana. Teledysk do singla z drugiej płyty "x" ma ponad 2,3 mld odsłon.



Clip Ed Sheeran Thinking Out Loud

Dodajmy, że wydany w marcu 2017 r. album "Divide" (z singlami "Shape of You", "Castle on the Hill", "Galway Girl" i "Perfect") był najlepiej sprzedającym się tytułem na świecie w ub. r.

Ten materiał będzie promował na dwóch koncertach na PGE Narodowym w Warszawie (11 i 12 sierpnia).