Za kamerą stanął Henry Scholfield, odpowiedzialny także chociażby za "Vossi Bop" Stormzy'ego. Na ekranie podziwiać możemy zmyślną choreografię oraz wokalistów i ich ekipę przemierzających miasto.

"Kręciliśmy teledysk w Kijowie zanim jeszcze doszło do niszczycielskich aktów przemocy. To była moja pierwsza wizyta w tym kraju i podczas pobytu byłem serdecznie witany, zarówno przez ekipę produkcyjną, jak i przez wielu ludzi, których spotykałem w wolne dni. Ukraina to dumny i dzielny kraj. Jestem wdzięczny, że miałem okazję nakręcić tam swój teledysk. Wspieram Ukrainę i przekażę moje honoraria z YouTube'a na rzecz Ukraine Humanitarian Appeal" - mówi Ed Sheeran.

Reklama

"Ten klip przypomina nam najlepsze czasy. Był to ostatni teledysk, jaki zrobiliśmy, zanim nasz świat się rozpadł. Oglądanie go daje nam trochę normalności i szczęścia. Mamy nadzieję, że spodoba się wam tak samo jak nam" - opowiadają ludzie z ekipy produkcyjnej Radioaktivefilm.

Clip Ed Sheeran 2step - feat. Lil Baby

W zeszłym miesiącu Ed nie tylko wystąpił na koncercie ITV dla Ukrainy, ale także dał serię kameralnych występów w Londynie i Brighton, które stanowią rozgrzewkę przed nadchodzącą trasą stadionową "+ - = ÷ x" (wymawianą jako "The Mathematics Tour"). W ramach tournée gwiazdor odwiedzi Polskę i 25 oraz 26 sierpnia pojawi się na PGE Narodowym.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Antek Smykiewicz jako Ed Sheeran w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" Polsat

Ostatnie muzyczne wydawnictwa Eda to nagrane z J. Balvinem piosenki "Sigue" i "Forever My Love".