"Wszystko, co dobre, wymaga czasu. Pół roku temu byłem na siłowni i patrzę, ale koleś wygląda jak Ed Sheeran. Okazało się, że to był on. Wypiliśmy kawę, porozmawialiśmy o życiu i okazało się, że świetnie się dogadujemy. Połączyły nas proste rzeczy, tworząc prawdziwą przyjaźń - rozmawialiśmy nawet o tym, jak to jest być ojcem" - śmieje się J Balvin, opisując historię spotkania z brytyjskim gwiazdorem.

"W Nowym Jorku zaplanowaliśmy dzień w studiu i oto rezultaty. Pierwsze dwie piosenki, które nagraliśmy to właśnie 'Sigue' i 'Forever my Love'. Ja zaprosiłem Eda do świata reggaetonu, a on wprowadził mnie do swojego muzycznego świata. Naprawdę fajnie było usłyszeć go śpiewającego po hiszpańsku. Mamy nadzieję, że pokochacie te piosenki tak samo, jak my" - dodaje Balvin, jeden z najpopularniejszych wokalistów ze świata latynoskiego popu.

Reklama

Clip J Balvin Forever My Love - & Ed Sheeran

Sprawdź tekst piosenki "Forever My Love" w serwisie Tekściory.pl!

Zachwycony współpracą jest także Ed Sheeran.



"Poznałem J-a w ubiegłym roku na siłowni w Nowym Jorku. Było bardzo wcześnie rano i na sali byłem tylko ja i on. Rozpoznałem jego głos, kiedy rozmawiał przez telefon, więc podszedłem i przywitałem się. Tak dobrze nam się rozmawiało, że poszliśmy razem na lunch, a potem na popołudniową herbatę. Później po prostu zostaliśmy kumplami, którzy często z sobą rozmawiają. Kiedy byłem w Nowym Jorku na Boże Narodzenie, postanowiliśmy na jeden dzień wejść razem do studia. J chciał abym wszedł do jego świata, a ja chciałem, by spróbował sił w moim. Nauka hiszpańskiego była dla mnie prawdziwym wyzwaniem, ale jednocześnie świetnie się bawiłem. Mam nadzieję, że te utwory spodobają się wam tak, jak mnie. Wypatrujcie kolejnych" - zdradza Sheeran.

Clip J Balvin Sigue - & Ed Sheeran

Sprawdź tytuł piosenki "Sigue" w serwisie Tekściory.pl!

"Sigue" to energiczny, taneczny numer w stylu reggaeton, z kolei "Forever My Love" to miłosna ballada.

Przypomnijmy, że w 2021 roku Sheeran wydał "=", czwartą część swojej serii albumów-symboli. Z płyty pochodzą przeboje "Shivers" i "Bad Habits". Debiutując na 1. miejscu listy Billboard 200, "=" jest czwartym z rzędu albumem Eda, który znalazł się na szczycie listy sprzedaży już w pierwszym tygodniu od premiery.

Ed Sheeran kończy 30 lat. Tego możecie o nim nie wiedzieć 1 / 8 Urodzony 17 lutego 1991 roku w Hebden Bridge Ed Sheeran stawiał swoje pierwsze muzyczne kroki w chórze kościelnym już w wieku czterech lat. Jako nastolatek zaczął pisać piosenki (pierwszy minialbum "The Orange Room" wydał w 2005 r.), by w wieku 17 lat przenieść się z Framlingham do Londynu. Jeszcze w 2008 roku grywał recitale siedem w dni tygodniu dla pięciu znudzonych klientów w pubie. Źródło: Getty Images Autor: Thomas Niedermueller udostępnij

W ramach promocji tego materiału Sheeran wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie 25 i 26 sierpnia.