"Pracowałem nad 'Subtract' przez dekadę, starając się stworzyć idealny akustyczny album. Pisałem i nagrywałem setki piosenek, mając klarowną wizję tego dzieła. Później, na początku 2022 roku, seria wydarzeń zmieniła moje życie, moje zdrowie psychiczne, a ostatecznie moje spojrzenie na muzykę i sztukę. Pisanie piosenek jest dla mnie terapią. Pomaga nadać znaczenie moim uczuciom. Pisałem więc bez zastanawiania się, jakie to będą piosenki. Po prostu pisałem, co popadnie. W ten sposób, w nieco ponad tydzień, dekada pracy ustąpiła miejsca moim najgłębszym, mrocznym myślom" - napisał Ed Sheeran w mediach społecznościowych.

Brytyjski gwiazdor odważył się przyznać, co konkretnie nim wstrząsnęło. "W ciągu miesiąca moja ciężarna żona [Cherry] dowiedziała się, że ma guza, a operacja może odbyć się dopiero po porodzie. Nagle zmarł też mój najlepszy przyjaciel, Jamal, a ja znalazłem się w sądzie, broniąc swojej uczciwości i kariery jako autora piosenek. Wpadłem w spiralę strachu, rozpaczy i niepokoju. Czułem się jakbym tonął. Głowa ledwo utrzymywała się nad powierzchnią i nie mogłem złapać powietrza" - wspominał.

Artysta nie wyjawił, jak potoczyło się leczenie jego żony i w jakiej jest ona obecnie formie. Wiadomo jedynie, że w maju 2022 r. Sheeranowie po raz drugi zostali rodzicami. Powitali na świecie córkę, której dali na imię Jupiter.

Ed Sheeran: Władca pierścieni - relacja z koncertu w Warszawie

Zmarły przyjaciel to Jamal Edwards, założyciel internetowej platformy SBTV, która wypromowała wielu muzyków, w tym Sheerana. Edwards zmarł w lutym 2022 r. w wieku 31 lat, na skutek arytmii serca, której doznał po zażyciu narkotyków.

W kwestii problemów prawnych, Sheeran zawnioskował o wszczęcie sprawy sądowej, by uciąć spekulacje, że jego przebój "Shape of you" jest plagiatem. Sąd orzekł, że sporny utwór plagiatem nie jest.

Hołdem dla Jamala jest wypuszczone pod koniec stycznia wideo "F64 | SBTV", nakręcone na pustym stadionie Stamford Bridge z imieniem Jamala na trybunach. Stamford Bridge to siedziba londyńskiego klubu Chelsea, którego Edwards był oddanym kibicem.

Clip Ed Sheeran F64 | SBTV

"To drzwi do mojej duszy. Pierwszy raz nie próbowałem nagrać płyty, by spodobała się ludziom. Po prostu wydaję coś szczerego i prawdziwego o moim dorosłym życiu. To wpis z pamiętnika z lutego ubiegłego roku i mój sposób, by nadać wszystkiemu sens" - zapowiada nowy materiał Sheeran.

Zarówno w zakresie tekstów, jak i produkcji nad nowymi utworami Ed współpracował z Aaronem Dessnerem (The National), którego poznał przez ich wspólną przyjaciółkę Taylor Swift. Zaczynając w lutym 2023 roku, podczas miesięcznego pobytu w studiu, artyści napisali ponad 30 piosenek. Na " - " trafi 14 z nich.

Ed Sheeran - szczegóły płyty " - " (Subtract) (tracklista):

1. "Boat"

2. "Salt Water"

3. "Eyes Closed"

4. "Life Goes On"

5. "Dusty"

6. "End Of Youth"

7. "Colourblind"

8. "Curtains"

9. "Borderline"

10. "Spark"

11. "Vega"

12. "Sycamore"

13. "No Strings"

14. "The Hills of Aberfeldy".