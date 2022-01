Pieniądze zarobione na koncertach i płytach Ed Sheeran inwestuje przede wszystkim w nieruchomości. Jak donoszą brytyjskie media, muzyk ma ich już 27 na całym świecie, jednak tylko jedną z nich piosenkarz traktuje jako swoje miejsce na ziemi.

Mowa o ogromnej wiejskiej posiadłości w hrabstwie Suffolk, którą muzyk nazwał "Sheeranville", czyli "Wioska Sheerana". Kupił ją za 3,7 milionów funtów kilka lat temu i od tego momentu ciągle ją rozbudowuje i wzbogaca o nowe udogodnienia. Obecnie na terenie Sheeranville znajduje się pięć domów mieszkalnych, boisko do piłki nożnej, kryty basen, podziemna sala muzyczna, domek na drzewie, prywatny pub, a w ogrodzie na zlecenie piosenkarza zostało wykopane także małe jeziorko, które zostało zarybione i obsadzone dziką roślinnością.

Obecnie na posesji muzyka trwa budowa małego kościoła w kształcie łodzi rybackiej, którego dach przypomina liść. Główna część budynku już stoi, teraz powstaje wieża. Jednak kościółek będzie nie tylko miejscem modlitwy czy rodzinnych uroczystości typu chrzciny albo śluby. Serwis Dailymail dotarł do planów budynku, z których wynika, że w podziemiach powstaje krypta. Została opisana na schemacie jako "miejsce pochówku" i może służyć za rodzinny grobowiec Sheeranów. Komora grobowa, która zgodnie z planami ma się znajdować z tyłu budynku, ma wymiary 2,71 m na 1,8 m, czyli mniej więcej jest to rozmiar podwójnego grobu. Czy muzyk planuje tam zostać pochowany? Tego on sam na razie potwierdził.

Jak podaje Dailymail, Ed Sheeran włożył już sporo pieniędzy w "Sheeranville". Oprócz 3,7 miliona funtów, za które kupił tę posiadłość, wydał już kolejne 3 miliony funtów na gruntowne remonty i rozbudowę nieruchomości, a dodatkowe 500 tysięcy funtów kosztowało go wykopanie jeziorka i zbudowanie boiska do piłki nożnej.