Ed Sheeran oskarżony o plagiat! Są nowe informacje

Jak informuje "The Sun", Sheeran został teraz "poproszony" przez Sąd Najwyższy o podanie szczegółowych informacji - kogo obserwuje online. Ma też ujawnić wszystkie nagrania i notatki związane ze sporną piosenką, w tym wszystko ze swojego telefonu, tabletu, laptopa lub ze studia.

Według brytyjskiego dziennika, Switch przekazał także sądowi informacje o innych osobach i zespołach, od których rudowłosy gwiazdor miał zapożyczać elementy własnych kompozycji (prawnicy Switcha przekonują, że Sheeran i jego współautorzy borykali się już z podobnymi zarzutami w czterech innych sprawach, z których trzy są nierozstrzygnięte, a jedna zakończona ugodą).

Wydany 6 stycznia singel "Shape Of You" dotarł do pierwszych miejsc na listach przebojów w 34 krajach na całym świecie - w tym na US Billboard Hot 100. 22 grudnia 2021 roku stał się zaś pierwszą piosenką w serwisie Spotify, która została odtworzona 3 miliardy razy.

Oficjalnie jej twórcami są: Ed Sheeran, Steve Mac, Johnny McDaid, Kandi Burruss, Tameka Cottle oraz Kevin Briggs. Niestety, tantiemy dla nich zostały zamrożone do czasu rozwiązania sporu.

Sheeran konsekwentnie twierdzi, że nie słyszał wcześniej piosenki "Oh Why" (wydanej dwa lata przed jego "Shape Of You").

