Gitara, która była największą atrakcją loterii, powstała specjalnie dla Eda Sheerana i oznaczona jest symbolami z jego ostatniego albumu "=" oraz dedykacją od muzyka. Nowa właścicielka instrumentu, Kellie Myers z Ipswich, stwierdziła, że przekaże go swoim dwóm synom, którzy od kilku lat pobierają lekcje gry na gitarze.

"Uwielbiamy Eda, który naprawdę wspiera naszą społeczność i lokalne organizacje charytatywne" - stwierdziła nabywczyni cytowana przez "NME".

Sheeran przekazał na loterię ponadto trzy podpisane stroje piłkarskie: Ipswich Town Football Club 2021-22. Trafiły one do fanów piosenkarza z Anglii, Francji i Kanady.

Jeden los na loterię kosztował 5 funtów.

Artysta świętuje właśnie historyczny tryumf. Jego piosenka "Shape Of You" stała się pierwszym utworem muzycznym, który dotarł do trzech miliardów użytkowników platformy Spotify. Piosenka pochodzi z trzeciego albumu gwiazdy pop "÷ (Divide)". W serwisie streamingowym znajduje się od stycznia 2017 roku.