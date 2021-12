Ed Sheeran słynie nie tylko z tworzenia muzycznych hitów, które królują na międzynarodowych listach przebojów, ale także z zaangażowania w działalność charytatywną. Brytyjski piosenkarz dwa lata temu założył fundację Ed Sheeran Suffolk Music Foundation - jej misją jest zapewnienie muzycznej edukacji i dostępu do instrumentów młodzieży mieszkającej w hrabstwie Suffolk, z którego pochodzi muzyk. Gwiazdor od dawna wspiera finansowo rozmaite akcje dobroczynne oraz bierze udział w kampaniach społecznych - przed kilkoma laty apelował na Instagramie o rejestrowanie się w bazie dawców szpiku, by pomóc siedmioletniej Brytyjce chorującej na ostrą białaczką limfoblastyczną.

Reklama

Twórca hitu "Bad Habits" postanowił po raz kolejny udzielić wsparcia krajanom - Sheeran przekazał własną, wykonaną na specjalne zamówienie gitarę organizatorom loterii fantowej, z której zyski zostaną przekazane szkole podstawowej im. Sir Roberta Hitchama znajdującej się w mieście Framlingham w Suffolk. Dzięki zebranym funduszom placówka sfinansuje centrum muzyczne oraz instalację udogodnień dla uczniów z niepełnosprawnościami. Zwycięzca loterii otrzyma gitarę gwiazdora, która powstała z okazji wydania jego nowego albumu "Equals". Sheeran pracował nad stworzeniem instrumentu z irlandzkim lutnikiem Georgem Lowdenem.

"To gitara jedyna w swoim rodzaju, nie ma drugiej takiej. Została mi wysłana jako prototyp, abym sprawdził, czy pozostałe są w porządku. Aby ją wygrać, musisz wziąć udział w loterii i zakupić los o wartości pięciu funtów. Jeśli ją zdobędziesz, mogę ją spersonalizować - napiszę na niej dowolny tekst, zrobię, co tylko zechcesz! Zebrane pieniądze pomogą wybudować centrum muzyczne w pobliskiej szkole podstawowej oraz wyposażenie ułatwiające naukę niepełnosprawnym uczniom. Jestem naprawdę podekscytowany tym, że przyczynię się do realizacji tego przedsięwzięcia. Powodzenia i Wesołych Świąt!" - powiedział Sheeran.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Antek Smykiewicz jako Ed Sheeran w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" Polsat

Akcja zorganizowana została przez fundację GeeWizz z Suffolk, która pomaga ciężko chorym dzieciom i młodzieży.

"Jesteśmy niezwykle wdzięczni Edowi za tę niesamowitą darowiznę, która odzwierciedla jego hojność. Prototypowa gitara to niezwykła, kolekcjonerska pamiątka. To kawałek muzycznej historii. Dla obdarowanych dzieci to natomiast szansa na lepszą edukację i przyszłość" - powiedziała założycielka GeeWizz, Gina Long.

Loteria potrwa do niedzieli 19 grudnia.