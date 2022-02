46-letnia wokalistka jest córką Czesława i Małgorzaty Niemenów.

To ojciec miał największy wpływ na gust muzyczny Natalii (piosenkarka ma o rok młodszą siostrę Eleonorę, która też próbowała swoich sił na muzycznej scenie, ale z mniejszym powodzeniem). Pierwotnie widział ją w roli skrzypaczki grającej w orkiestrze. Natalia ukończyła średnią szkołę muzyczną w klasie altówki.



"Ja zawsze bardzo cicho śpiewałam, bo byłam strasznie pospinana. To był efekt nieśmiałości, niewiary w siebie. Miałam zawsze wszystkie mięśnie ściśnięte, stąd trudno było mi głośno śpiewać. Bo struny głosowe są mięśniami. Ale choć śpiewałam bardzo cichutko, tata zobaczył w tym jakieś walory i delikatnie, rok po roku, podsycał owe zainteresowania, zachęcając do rozwoju w tej dziedzinie" - wspominała.

Pierwsze poważne występy zaczęła w 1997 roku, śpiewając w chórkach Natalii Kukulskiej. Rok później zadebiutowała na festiwalu w Opolu z singlem "Zrobię na opak", który pilotował jej pierwszą solową płytę - "Na opak".



Występowała i nagrywała z zespołami ze sceny chrześcijańskiej: New Life 'M oraz Trzecia Godzina Dnia (TGD). Koncertuje też solo i z mężem Mateuszem Otrembą, znanym jako Mate.O. Związana jest z protestancką wspólnotą w Poznaniu (należy do Kościoła Chrześcijan Baptystów).

W 2017 roku wydała album "Niemen mniej znany" z kompozycjami swojego ojca.

Natalia Niemen o utworze "Dziwny jest ten świat": "Nie przypisujmy mojemu tacie egzaltacji"

Od tego czasu Polacy wystosowali wiele postów wyrażających solidarność z Ukraińcami. Wśród wpisów często pojawiał się udostępniany utwór Czesława Niemena, pt. "Dziwny jest ten świat".

Córka artysty, Natalia Niemen, skomentowała to w krótkim filmie na Instagramie. Podkreśliła, że utwór nie miał być manifestem politycznym.

"'Dziwny jest ten świat' nie jest manifestem politycznym. Jest tak naprawdę wyrażeniem bólu z powodu robienia niby drobnych, ale bardzo raniących rzeczy w relacjach jeden na jeden. Oczywiście możemy to śmiało przełożyć na szersze konteksty, w tym na kontekst tego, co się teraz dzieje. Przy tym wszystkim pamiętajmy jednak, co autor miał na myśli" - mówi Natalia Niemen w nagraniu.

W opisie pod filmem dodała też:

"Nie dodawajmy Niemenowi czegoś, co nie było jego udziałem. Nie przeinterpretowujmy (jest takie słowo?), nie przypisujmy mojemu tacie egzaltacji" - dodała wokalistka.

Część komentujących zwróciła uwagę na to, że odbiorca zawsze ma prawo do własnej interpretacji dzieła.

"Moment, w którym autor konfrontuje to, co stworzył z odbiorcą, jest tym, w którym mu 'daje' wolność interpretacji... Od tego zależy też, jak długo i na jakim poziomie to dzieło będzie funkcjonowało w przestrzeni publicznej... Więc nie odbierajmy ludziom prawa do ich własnego rozumienia, przy całym szacunku do intencji twórcy, która zwykle je zawęża i czyni mniej uniwersalnym..." - czytamy w komentarzu.

