Drastyczna metamorfoza Natalii Niemen. Trudno ją poznać

Córka Czesława Niemena, Natalia, pokazała się w nowej odsłonie. Jak wygląda teraz?

Natalia Niemen wcześniej miała krótkie blond włosy /Baranowski / AKPA

Natalia Niemen jest 44-letnią polską wokalistką, córką Czesława i Małgorzaty Niemenów.



To ojciec miał największy wpływ na gust muzyczny Natalii (piosenkarka ma o rok młodszą siostrę Eleonorę, która też próbowała swoich sił na muzycznej scenie, ale z mniejszym powodzeniem). Pierwotnie widział ją w roli skrzypaczki grającej w orkiestrze. Natalia ukończyła średnią szkołę muzyczną w klasie altówki.



"Ja zawsze bardzo cicho śpiewałam, bo byłam strasznie pospinana. To był efekt nieśmiałości, niewiary w siebie. Miałam zawsze wszystkie mięśnie ściśnięte, stąd trudno było mi głośno śpiewać. Bo struny głosowe są mięśniami. Ale choć śpiewałam bardzo cichutko, tata zobaczył w tym jakieś walory i delikatnie, rok po roku, podsycał owe zainteresowania, zachęcając do rozwoju w tej dziedzinie" - wspominała.



Pierwsze poważne występy zaczęła w 1997 roku, śpiewając w chórkach Natalii Kukulskiej. Rok później zadebiutowała na festiwalu w Opolu z singlem "Zrobię na opak", który pilotował jej pierwszą solową płytę - "Na opak".



Niemen jest cały czas obecna nie tylko na scenie, ale również w mediach społecznościowych. Co jakiś czas pokazuje swoje nowe metamorfozy. Tym razem pożegnała się z blondem i zaprezentowała się w czarnym kolorze. "No! I moi Drodzy stało się. I AM BACK TO BLACK. Dzięki niezrównanemu @zaleskilukasz z poznańskich Piekar jestem znowu sobą. Good bye, przygodo z blondie colour!" (pisownia oryginalna) - napisała pod zdjęciem.