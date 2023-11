"'Chłopcy' to właściwie dwie piosenki w cenie jednej. Pierwsza część to energetyczne, rockowe granie i historia o... no tak. Jak zwykle nie wiadomo.

O tym, że czasem tak bardzo, bardzo, bardzo chciałoby się umrzeć z miłości. I o tym, że czas nas w końcu wykończy. Może to jest chłopacka opowieść o niebezpiecznych zabawach, a może o ucieczce przed czasem, a może o dwóch wychudzonych wilkach, które stoją na skutym lodem pustkowiu i odprowadzają wzrokiem ostatnich ludzi, którym udało się uciec.

Druga część piosenki to mrok, mrok, mrok. O chłopcach, co tańczą z duchami. Proszę sobie to wszystko zinterpretować samemu. Takiej Dziwnej Wiosny jeszcze nie słyszeliście!" - głosi opis singla.

Wideo Dziwna Wiosna - Chłopcy (Official audio)

Dziwna Wiosna - kim są?

Dziwna Wiosna to warszawskie trio grające brudne i piękne rockowe piosenki. Gitarzysta i wokalista Dawid Karpiuk (znany też z głośnego ostatnio utworu "Nie zrozumie nas" napisanego z Michałem Kushem do filmu "Johnny"), perkusista Łukasz Moskal (m.in. Brodka, Sister Wood, Męskie Granie) i basista Wojtek Traczyk (m.in. Maria Peszek, Gaba Kulka i wiele jazzowych składów). Zespół został doceniony przez słuchaczy i branżę muzyczną i jednogłośnie okrzyknięty nadzieją polskiego rocka, a także wyróżniony w programie Spotify Radar Polska. Debiutancka płyta zespołu dostała nominację do Fryderyka.