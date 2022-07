Dziwna Wiosna przynosi "Ogień". To zapowiedź drugiego albumu

"'Ogień' to wszystko to, co unikalnie dziwnowiosenne - połączenie emocji, melodii, rockandrollowego wpi***u oraz składnika X, którego - sorry - nie ma nikt inny" - komentuje zespół.

"Ogień" jest zapowiedzią drugiej płyty Dziwnej Wiosny. Premiera zaplanowana jest na jesień tego roku. Debiutancki album ukazał się w czerwcu 2021 roku i od razu namieszał na polskiej scenie - otrzymał m.in. nominację do nagrody Fryderyk 2022 w kategorii Album Roku Rock/Metal.

Wydawnictwo promowały single: "Niepewności", która jest historią o miłości, z walącym się światem w tle, niepokojący "Sen", "Stracone", "Odejdź", "Maria, Maria" i "Ostatnia noc lata".

Clip Dziwna Wiosna Ogień

Dziwna Wiosna - rockowe trio z Warszawy

Dziwna Wiosna to warszawskie trio grające "brudne i piękne rockowe piosenki". Gitarzysta i wokalista Dawid Karpiuk, perkusista Łukasz Moskal (Brodka, Sister Wood i jeszcze pół Polski) i basista Wojtek Traczyk (Maria Peszek, Gaba Kulka i "jeszcze sto pięćdziesiąt jazzowych składów, bo Wojtek najbardziej lubi jazz") zaczęli grać razem w 2018 roku jako Superhuman Like Brando. Nagrali jedną płytę, "która była tak dobra, że nikt o niej nie usłyszał".

Wiosną 2020 roku, kiedy pandemia zamknęła miliardy ludzi w domach i pogrzebała stary świat, postanowili zacząć od nowa. Tak powstała Dziwna Wiosna.