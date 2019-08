Dziennikarz "GW" składa skargę do KRRiT dot. koncertu disco polo w TVP2. "Brutalna seksualizacja"

Według OKO.press w transmisji TVP2 z Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach dochodziło do seksualizacji dzieci, bo w piosenkach padały mało stosowne nawiązania do seksu. "Składam skargę do KRRiT" - zapowiedział Bartosz Wieliński z "Gazety Wyborczej".

Radek Liszewski zaśpiewał do dziewczynki "Umiesz kręcić pupą i fajnie ruszasz się" /Marcin Bruniecki / Reporter

Radek Liszewski z Weekend w ogniu krytyki. Co zaśpiewał dziewczynce?

W minioną sobotę i niedzielę TVP współorganizowała i transmitowała drugi Festiwal Muzyki Tanecznej. Odbywał się w kieleckim Amfiteatrze Kadzielnia, a wśród wykonawców pojawili się m.in. Piękni i Młodzi, Zenon Martyniuk, Fun Factory, Limahl i Bayer Full. "W polskiej kulturze brakuje imprezy tanecznej, festiwalu na najwyższym poziomie profesjonalizmu. Widz oczekuje takich emocji, i cieszę się, że my jako nadawca publiczny, po raz drugi możemy już wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom" - mówił podczas majowej konferencji prasowej prezes TVP, Jacek Kurski.



We wtorek serwis OKO.press zarzucił publicznej telewizji, że podczas festiwalu doszło do seksualizacji dzieci. Chodzi głównie o teksty piosenek, które padały ze sceny i były transmitowane w TVP2.



"'Mam tatuaż w bardzo ciasnym miejscu', 'myślę o jej arbuzach', 'zróbmy to na parterze', zachwalanie ananasa, który ma poprawiać smak nasienia, a także 'umiesz kręcić pupą' zaśpiewane dziewczynce prosto w twarz. To wszystko można było zobaczyć w sobotę w TVP 2 przed 23:00. Jacek Kurski zaserwował polskim dzieciom ordynarną seksualizację na niespotykaną skalę" - zrelacjonowała w tekście Dominika Sitnicka.



Szef działu Zagranica "Gazety Wyborczej" Bartosz Wieliński zapowiedział na Twitterze, że o tym, co znalazło się w transmisjach z festiwalu, poinformuje Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. "Ręce precz od naszych dzieci! Jeszcze dziś składam na TVP skargę w KRRITV w związku z brutalną seksualizacją dzieci w jednym z programów. Skandal!" - napisał na Twitterze.



Telewizja Polska nie chce odnosić się do tych zarzutów.

Nadawany przez TVP2 koncert Festiwal Muzyki Tanecznej w Kielcach w sobotni wieczór miał 2,63 mln widzów (21,12 proc. udziału), co dało programowi pozycję wicelidera w minionym tygodniu.