Dzieci grają "We Are The Champions" Queen. Wideo podbija sieć

W związku z premierą filmu "Bohemian Rhapsody" powstało wideo do przeróbki przeboju "We Are The Champions" grupy Queen.

Za nagraniem "We Are The Champions" stoi projekt Maati Baani, który powołała indyjska wokalistka Nirali Kartik i jej mąż Kartik Shah.

We współpracy z dziećmi z całego świata nagrali już cover "Heal the World" Michaela Jacksona, a teraz postanowili upamiętnić Freddiego Mercury'ego i grupę Queen.



"OMG! Pozwólcie, że te dzieciaki was oczarują! Nasz świat jest w pięknych rękach, czyż nie?" - czytamy na facebookowym profilu Maati Baani.

Post z nagraniem udostępniła grupa Queen, a talentami dzieci z całego świata zachwycają się internauci.

Przeróbkę "We Are The Champions" przygotowali wokaliści Grace Tripp (8 l.), James Wesley Brookins (11 l.), Niko Rodino (13 l.), 13-letni gitarzysta Toby Lee, 14-letnia basistka Evie Dolan, grający na fortepianie Lydian Nadhaswaram (13 l.), 10-letnia Tara Ghahremani (santur), zaledwie 4-letni perkusista Justin Wilson II oraz West Los Angeles Children's Choir.

Przypomnijmy, że w kinach jest już film "Bohemian Rhapsody" - biografia grupy Queen.

W rolę wokalisty Freddiego Mercury'ego wcielił się mający egipskie korzenie aktor Rami Malek, który popularność zdobył dzięki roli Eliotta Aldersona w serialu "Mr. Robot" (m.in. nominacja do Złotego Globu). Ma na koncie także występy w serialach "Domowy front", "Pacyfik" i filmach "Noc w muzeum", "Noc w muzeum 2", "Noc w muzeum: Tajemnica grobowca" i "Saga 'Zmierzch': Przed świtem - część 2".

Za stworzenie filmu o Queen pierwotnie był odpowiedzialny Bryan Singer. W grudniu 2017 r. wytwórnia filmowa 20th Century Fox podjęła decyzję o zwolnieniu reżysera. Zastąpił go i dokończył film Dexter Fletcher.

Na ekranie pojawili się również m.in.: Gwilym Lee (jako gitarzysta Brian May), Ben Hardy (perkusista Roger Taylor), Joseph Mazzello (basista John Deacon), Lucy Boynton, Aidan Gillen, Tom Hollander i Mike Myers.

