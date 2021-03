Dying Eden z płytą "Perish To Exist"

Parająca się groove metalem, austriacka grupa Dying Eden wypuści pod koniec marca drugi longplay.

Dying Eden przed premierą /Oficjalna strona zespołu

Tyrolczycy z Dying Eden dali się lepiej poznać w 2017 roku za sprawą debiutanckiej płyty "Omen". Podobnie jak pierwszy album, taki i nowy materiał ujrzy światło dzienne sumptem zespołu. Longplay "Perish To Exist" będzie mieć swą premierę 31 marca (CD, drogą elektroniczną).



Na drugiej płycie Austriaków usłyszymy basistę Floriana Steinera, który dołączył do Dying Eden w 2018 roku, a wcześniej kojarzony był m.in. z formacjami Dreams Of Sanity i Korovakill.



Premierowej kompozycji "We Created Havoc" Dying Eden możecie posłuchać poniżej:

Oto lista utworów albumu "Perish To Exist":



1. "Shutdown -F"

2. "We Created Havoc"

3. "Reckoning The Endless"

4. "Axotol"

5. "Discordia"

6. "Dead On The Inside"

7. "Together Alone"

8. "Shadows"

9. "Nur ein Gedicht"

10. "Tales Of Rebnijr"

11. "Demise"

12. "The Sacred Unknown"

13. "Empty Soul II".