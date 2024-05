Loreen była reprezentantką Szwecji w konkursie Eurowizji już dwukrotnie. W 2012 r. wystąpiła z piosenką "Euphoria", dzięki której udało jej się zwyciężyć, zdobywając wówczas rekordową liczbę maksymalnych not 12 punktów. Eurowizyjny singiel stał się hitem na skalę światową, a Loreen zyskiwała coraz większą popularność.

W 2023 r. wokalistka postanowiła ponownie zgłosić się do reprezentowania swojego kraju w konkursie. Loreen wzięła udział w 67. Finale Konkursu Piosenki Eurowizji z piosenką "Tattoo" i znowu zwyciężyła. Zajęła pierwsze miejsce, gromadząc 243 punkty od telewidzów i 340 punktów od jurorów. Jednocześnie stała się legendą, ponieważ jako druga osoba w historii Eurowizji, a pierwsza kobieta, wygrała konkurs dwukrotnie.

Loreen przez lata rozwijała swoją karierę muzyczną. Ma na swoim koncie dwa albumy i kilka tras koncertowych. Polscy fani mieli okazję zobaczyć na żywo jej koncert już kilkukrotnie. Loreen wystąpiła w jednym z półfinałów programu Polsatu "Must Be The Music" w 2012 r. Rok później, w czerwcu, zagrała w Warszawie na festiwalu "Wianki nad Wisłą". W 2023 r. wróciła do stolicy Polski, aby zagrać koncert z trasy w klubie Stodoła.

Dwukrotna zwyciężczyni Eurowizji właśnie ogłosiła trasę koncertową na 2025 r. Wystąpi w wielu miastach Europy i wróci również do Polski. Tournee rozpocznie się 15 lutego w Utrechcie, a zakończy 27 marca w Dublinie. W międzyczasie Loreen pojawi się w Warszawie oraz Krakowie (23 i 24 lutego). Koncerty odbędą się w klubie Stodoła i klubie Studio.

Bilety trafiają do przedsprzedaży już 8 maja 2024 r. Wtedy będą mogli zakupić je jedynie klienci banku Citi Handlowy. Następnego dnia odbędzie się przedsprzedaż dla użytkowników serwisu Ticketmaster. Regularna sprzedaż rozpocznie się 10 maja.