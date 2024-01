Dwóch muzyków nie żyje. Policja ujawnia szokujące szczegóły sprawy

Przypomnijmy że do tragicznych wydarzeń miało dojść 18 stycznia. Na Instagramie The Soft Moon pojawił się krótki komunikat.



"Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci naszego przyjaciela Luisa Vasqueza. Nasze myśli są teraz z jego rodzina i bliskimi i wszystkimi, którzy ekscytowali się jego muzyką. Prosimy o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie" - czytamy.

W oświadczeniu nie ujawniono, co było przyczyną śmierci. Jednak media powołując się na serwis Resident Advisor przekazały, że muzyk zginął w wypadku razem z cenionym DJ-em Johnem Juanem Mendezem znanym lepiej jako Silent Servant. Zginąć miała również partnerka Mendeza, Simone Ling.



Policja ujawnia szczegóły śmierci muzyków. Co stało się w domu jednego z nich?

Jak przekazali badające sprawę śledczy, ciała troje osób znaleziono w domu Mendeza. Na miejscu znaleziono akcesoria do zażywania narkotyków, a sprawa jest badana jako możliwe przedawkowanie fentanylu. Śledztwo prowadzi Centralne Biuro Zabójstw policji z Los Angeles. Ustalenie ostatecznych przyczyn śmierci może potrwać od trzech do sześciu miesięcy.

Kim był Louis Vasquez z The Soft Moon?

Luis Vasquez na świat przyszedł w Los Angeles. Karierę rozpoczynał w punkowych zespołach. Po przeprowadzce do Bay Area rozpoczął działalność jako The Soft Moon. Jego debiutancka płyta ukazała się w 2010 roku.

Łącznie pod tym szyldem nagrał pięć płyt. Mieszkał w Wenecji, następnie w Berlinie. W 2013 roku miał okazję wystąpić na OFF Festivalu w Katowicach. Grał na trasach przed Depeche Mode oraz Interpolem. Dyskografię projektu zamyka płyta "Exister" z 2022 roku.

Kim był Silent Servant?

John Juan Mendez działał w branży elektronicznej od 30 lat. Znany był gównie pod pseudonimem Silent Servant. Pod koniec lat 90. XX wieku podpisał kontrakt z wytwórnią Regis i dołączył do kolektywu techno Sandwell District. Formacja przestała działać w 2011 roku.

DJ w kolejnych latach założył własną wytwórnię, gdzie zapraszał zdolnych artystów takich jak: Varg, Phase Fatale i Black Merlin.

Swój ostatni materiał Silent Servant wydał w listopadzie. Była to EP-ka "In Memoriam". Mendez regularnie występował w najpopularniejszych klubach na świecie: Berghain, Tresor, Bassiani oraz KHIDI.

