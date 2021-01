Dvne nagrali drugi album

"Etemen Ænka" - to tytuł nowej płyty szkockiej formacji Dvne.

Podobnie jak w przypadku debiutanckiego albumu "Asheran" (2017 r.), tak i tym razem progresywni sludge / stonermetalowcy z Edynburga współpracowali z producentem Graeme Youngiem w miejscowym Chamber Studio.

W utworach "Omega Severer", "Asphodel" i "Weighing Of The Heart" wystąpiła gościnnie wokalistka Lissa Robertson.

Drugi longplay Dvne ukaże się już dzięki nowemu wydawcy - Metal Blade Records. Premierę "Etemen Ænka" zaplanowano na 19 marca.

Tymczasem już teraz możecie zapoznać się z teledyskiem do nowego singla "Sì-XIV" Dvne:

Oto program albumu "Etemen Ænka":



1. "Enûma Eliš"

2. "Towers"

3. "Court Of The Matriarch"

4. "Weighing Of The Heart"

5. "Omega Severer“

6. "Adræden“

7. "Sì-XIV"

8. "Mleccha"

9. "Asphodel"

10. "Satuya".