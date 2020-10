Duncan Laurence i płyta "Small Town Boy". Zwycięzca Eurowizji 2019 zaręczony z partnerem

Nowy singel "Last Night" zapowiada debiutancki album "Small Town Boy" zwycięzcy Eurowizji 2019 Duncana Laurence'a. 26-letni wokalista z Holandii ujawnił, że zaręczył się z amerykańskim kompozytorem Jordanem Garfieldem.

Duncan Laurence zapowiedział premierę debiutanckiej płyty /Vyacheslav Prokofyev\TASS /Getty Images

Duncan Laurence opisuje piosenkę "Last Night" jako osobisty hołd dla niedoskonałych związków. Wokalista uważa, że wrażliwość oraz drobne skazy są piękniejsze niż zimna perfekcja.

Clip Duncan Laurence Last Night (Lyric Video)

Podobne podejście towarzyszyło mu przy tworzeniu całego albumu. "Small Town Boy" do sprzedaży trafi 13 listopada.

- Mam w zasadzie cały materiał na album, ale chcę pisać dalej, żeby sprawdzić czy pojawi się coś nowego. Będzie to kombinacja kawałków, które już istnieją i takich, które będą całkiem nowe - opowiadał Laurence w połowie 2019 r. w rozmowie z Interią.



Materiał na debiutancką płytę powstawał w różnych miastach na całym świecie, m.in. w Los Angeles.

Instagram Post

"W całym procesie tworzenia albumu doświadczyłem niesamowitej wolności w muzyce. Pisałem, produkowałem i aranżowałem własne kawałki. Każda piosenka otwiera okno do mojego świata i opowiada część mojej historii. Tworzenie 'Small Town Boy' pozwoliło mi dojrzeć, dowiedzieć się więcej o sobie i jakim chcę być muzykiem. To marzycielski, surowy materiał, wesołe zaproszenie do mojego świata - naprawdę wszystko, co wymarzyłem sobie na płytowy debiut!" - cieszy się Duncan Laurence.

Wideo Duncan Laurence. Kim jest zwycięzca Eurowizji 2019? (Dzień Dobry TVN/x-news)

Na płycie nie zabraknie przebojów "Arcade" (z tym utworem triumfował podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2019 w Tel Awiwie), "Love Don't Hate" i "Someone Else".

Clip Duncan Laurence Arcade

Zapowiedź premiery "Small Town Boy" zbiegła się z radosnym momentem w prywatnym życiu holenderskiego wokalisty, który przy Eurowizji nie ukrywał swojego biseksualizmu.

Teraz okazało się, że Laurence przyjął oświadczyny ze strony amerykańskiego kompozytora Jordana Garfielda.

Instagram Post

"Nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy. Zamierzam pobrać się z miłym, mądrym, utalentowanym i przystojnym mężczyzną. Poza tym wychodzę za mojego najlepszego przyjaciela" - napisał Garfield.



