Duff McKagan: Zabierz mnie do domu. Co już wiemy o nowej płycie "Lighthouse"?

Miesiąc po premierze EP-ki "This Is The Song" poznaliśmy szczegóły trzeciej solowej płyty Duffa McKagana. Basista Guns N' Roses pod koniec października zaprezentuje album "Lighthouse". Do sieci trafiła już tytułowa piosenka.

Duff McKagan zapowiada nową płytę /Arnold Jerocki/FilmMagic /Getty Images