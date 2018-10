Duet Tęskno prezentuje nowy singel "Mapa"

Zespół ujawnił kolejny singel z płyty "Mi". Utwór nosi tytuł "Mapa".

Duet Tęskno szykuje się do premiery /Karolina Konieczna /materiały promocyjne

Premiera debiutanckiego krążka Tęskno "Mi" odbędzie się 9 listopada, a tymczasem zespół ujawnił kolejny singel z płyty zatytułowany "Mapa". Utworu można posłuchać tutaj.

"Początki pracy nad albumem to była relacja na odległość, w tym czasie również dużo podróżowałyśmy we wszystkich możliwych kierunkach świata, przechodząc podobne chwile jednak w pozornym osamotnieniu. Z zebranych wtedy doświadczeń powstała 'Mapa' - muzycznie planowana dla jednego z polskich raperów, ale ten utwór stał się nam tak bliski, że postanowiłyśmy go zatrzymać dla siebie i 'nie oddać nikomu'" - mówi zespół.

Pierwszy longlplay Tęskno ukaże się pod szyldem [PIAS] Recordings Poland & Eastern Europe. Na albumie znajdzie się 12 autorskich kompozycji. Materiał został zarejestrowany w Monochrom Studio, a wyprodukowany przez Hanię Rani i Piotra Wieczorka, który jest odpowiedzialny za miks i mastering. Na płycie znajdziemy również utwór "Razem", stworzony wspólnie z producentem Duitem. Autorem szaty graficznej albumu jest Krzysztof Nowak, zdjęcia wykonała Karolina Konieczna.

Tęskno to wspólny projekt dwóch utalentowanych artystek, które "łączą brzmienia, melodie i dźwięki, za którymi im tęskno". Grupę założyła wokalistka Joanna Longić, która sprawnie porusza się po obszarze muzyki elektronicznej oraz nagradzana pianistka i kompozytorka Hania Rani. Rezultatem tej współpracy są bardzo nastrojowe, bogato zaaranżowane utwory, w których słychać fascynacje kameralistyką czy skandynawskim art-popem. To muzyka delikatna, romantyczna, co podkreślają napisane w języku polskim teksty oraz wspomagający duet kwintet muzyków w składzie: Kornelia Grądzka (skrzypce), Paulina Kusa (skrzypce), Mateusz Wasiucionek (altówka), Zuzanna Stradowska (wiolonczela) oraz Stanisław Czyżewski (kontrabas).

W listopadzie Tęskno wyrusza w trasę po Polsce. Część koncertów promujących płytę zespół zagra na jednej scenie z Högnim - islandzkim wokalistą znanego m.in. z grupy GusGus. Pełny rozkład jazdy poniżej:

20.11 Synagoga Pod Białym Bocianem, Wrocław*

21.11 Gdański Teatr Szekspirowski, Gdańsk*

22.11 B-17, Poznań*

23.11 Niebo, Warszawa*

24.11 Artus Festival, Toruń*

02.12 Alchemia, Kraków

06.12 Pop’n’Art, Łódź

07.12 Warsztaty Kultury, Lublin

* +Högni