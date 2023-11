Projekt Karaś/Rogucki to przedsięwzięcie muzyczne, za którym stoją Kuba Karaś (połowa duetu The Dumplings) i Piotr Rogucki (wokalista formacji Coma). Kuba odpowiada za produkcję, Piotr zajmuje się tekstami. Obaj podpisują się jako autorzy muzyki.

Pożegnanie miłosnego tryptyku muzycznego

W albumie "Atlas Iskier", który ukaże się na początku 2024 roku, miłość już nie leczy, nie ratuje - tym razem artyści mówią o tym uczuciu jak o ucieczce przed samotnością, opowiadają o nim w kontekście desperacji czy próbą zapełnienia pustki. Muzycznie krążek kontynuuje wątki z poprzednich wydawnictw, ale jest w odbiorze zdecydowanie mroczniejszy. Tę opowieść otwiera cover kultowego utworu "Zaopiekuj się mną" zespołu Rezerwat, który już wprowadza tę narrację.



Duet nie mówi wprost, że to koniec, ale nastrój pożegnania jest wyczuwalny. Wątki rozstania, podsumowania czy zamknięcia ważnej muzycznej historii przy nadchodzącym projekcie będą kluczowe.

Za słowa do utworu odpowiedzialni są Andrzej Adamiak i Jan Kondratowicz. Reżyserią teledysku zajął się Luke Jascz, zaś aranżacja muzyczna należy do Kuby Karasia, Piotra Roguckiego, Wiktorii Jakubowskiej i Kamila Kryszaka.

W ten sposób duet artyści mówią o tym numerze: "Pierwszy singel zwiastujący trzeci album nie bez powodu jest coverem. Domknięcie muzycznego tryptyku o miłości sygnujemy symboliczną klamrą, gdyż pierwszy utwór, jaki stworzyliśmy wspólnie to również był cover - piosenka '1996' autorstwa T.Love. Tym razem przyciągnęła nas magia tekstu, bo 'Zaopiekuj Się Mną' łódzkiej grupy Rezerwat idealnie wpisuje się w nasz manifest artystyczny tworzenia piosenek o miłości. Poza tym, to jest utwór, który od roku gramy już na koncertach i reakcje fanów nie pozostawiają złudzeń. Ten kawałek zasługuje na nową wersję oraz na to, by pokazać go wszystkim, którzy jeszcze nie mieli okazji go usłyszeć".

Fani szybko obdarzyli singel wielką sympatią. "Genialnie brzmienie i ten przeszywający głos", "Czekałem na ten numer!!! Pozdrawiam kosmicznie", "Piękne wizualia oraz świetne brzmienie. Wprowadza to w zupełnie inny wymiar", "Rezerwat i album 'Serce' jest genialny, polecam każdemu, komu podoba się twórczość Karaś/Rogucki" - pisali pod teledyskiem internauci.