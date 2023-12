Dua Lipa w trzy lata dorobiła się fortuny. Jest najlepiej zarabiającą Brytyjką

Dua Lipa ( posłuchaj! ) dość niespodziewanie stała się jedną z największych światowych gwiazd. Wokalistka, która występowała do tej pory na festiwalach muzycznych i w halach koncertowych, w przyszłym roku ma zagrać pierwsze w swojej karierze koncerty na największych stadionach.

"W 2024 r. Dua będzie wszędzie - obecnie jej zespół pracuje nad planowaniem jej pierwszych koncertów na stadionach, które mogłyby się odbyć latem przyszłego roku. W tej chwili żadne terminy nie są jeszcze ustalone i potwierdzone, ale to kwestia czasu" - pisało jakiś czas temu "The Sun". W międzyczasie fani plotkują o nowym albumie, który zapowiadać ma ostatni singel "Houdini", który w zaledwie miesiąc zanotował ponad 3 mln odsłon.

Koniec roku to oczywiście czas podsumowań - w tym Dua Lipa wypada naprawdę wybitnie nie tylko za sprawą zaangażowania w różne projekty (m.in. film "Barbie", do którego nagrała także piosenkę), ale także dzięki przychodom, które dał jej ten rok. Wedle tabloidu 28-letnia gwiazda jedynie w tym roku zarobiła aż 68 mln funtów! I choć fortuna, którą posiada (a także zarobiła) w tym roku Adele przyćmiewa wyniki młodszej wokalistki, to wykonawczyni hitu "Rolling In The Deep" przez cały rok zamieszkiwała poza Wielką Brytanią, więc nie mogła znaleźć się w zestawieniu.

28-letnia Dua Lipa zarobiła fortunę w kilka lat. To jeszcze nie koniec

Co spowodowało, że majątek Duy Lipy tak prędko się zwiększał? Wszystko za sprawą różnorakich współprac, które rozpoczynała - m.in. kontraktom z markami modowymi YSL, Versace, Puma, PEPE Jeans czy Adidas. W lipcu natomiast zawarła umowę z producentem luksusowych pojazdów Porsche. W ciągu ostatnich trzech lat wartość jej firmy, Radical22, wzrosła prawie trzykrotnie - dziś opiewa ona na ok. 35,84 mln funtów!

Poza tym do Lipy należą nieruchomości warte ponad 21 mln funtów, w tym kosztujący ok. 1,6 mln funtów wiktoriański budynek w Camden w północnym Londynie.

Czy Dua Lipa ma szanse przebić wynik finansowy w nadchodzącym roku? Tak, i niemal z pewnością tak się stanie - wszystko za sprawą wspomnianych już koncertów, które pozwolą na wpływ sporej sumy pieniędzy na jej konto. Mówi się, że w trakcie gigantycznej trasy (podczas której wystąpi także w Polsce), gwiazda pojawi się na scenie Glastonbury Festival jako headlinerka.

Clip Dua Lipa Houdini

Do tej pory największym przedsięwzięciem koncertowym Lipy była trasa "Future Nostalgia Tour", podczas której promowała swój drugi album studyjny. Trasa trwała od lutego do listopada 2022 i obejmowała 91 występów. 1 lipca 2022 brytyjsko-albańska piosenkarka miała wystąpić w Gdyni na Open'er Festival, jednak koncert odwołano z powodu burzy. Dodajmy, że wokalistka została już ogłoszona jednym z najważniejszych artystów przyszłorocznej edycji - zaśpiewa 4 lipca 2024 roku.

