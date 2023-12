Przypomnijmy, że Dua Lipa w ostatnich tygodnia promuje najnowszy utwór "Houdini", który zapowiada nową płytę wokalistki.

"Houdini" rozpoczyna nową narrację, która przewija się przez nadchodzący projekt Duy. Jak wyjaśnia gwiazda - "piosenka uosabia to uczucie o 4 nad ranem, kiedy noc dobiega końca i jesteś trochę spocony, ale po prostu nie chcesz, aby impreza się skończyła".

"Ten utwór reprezentuje najlżejsze, najbardziej uwalniające aspekty mojego bycia singielką" - mówi Dua. "'Houdini" to kawałek z przymrużeniem oka. Zastanawiam się nad tym, skąd wiedzieć, czy ktoś jest naprawdę wart mojej uwagi czy ostatecznie będę go olewać. Nigdy nie wiadomo, dokąd coś może nas zaprowadzić. Na tym polega piękno bycia otwartym na wszystko, co życie rzuca nam pod nogi. Nie mogę się doczekać, aby podzielić się tym uczuciem wyzywającej błogości z moimi fanami" - dodała.

Dua Lipa zostawiła 14 lat starszego partnera. Kariera okazała się ważniejsza

Wokalistka obecnie promuje w mediach nowy singel, jednak te piszą nie tylko o jej karierze, ale również o jej życiu prywatnym. Uwielbiana w Polsce gwiazda miała rozstać się z Romainem Gavrasem, francusko-greckim filmowcem.

Przyczyną rozstania według plotkarskich mediów miała być pędząca kariera Lipy. Piosenkarka nie była w stanie pogodzić swojego grafiku z o 14 lat starszym chłopakiem.

"Po romantycznym lecie ich drogi się rozeszły. Dua skupia się na swojej karierze. Romain uważał, że jest pracoholiczką, ale ona nie chce zwalniać tempa" - donosi "The Sun".

Numer telefonu do Duy Lipy. Fani zastanawiają się, o co chodzi

Wokalistka w grudniu ponownie zaskoczyła fanów. Tym razem wrzuciła na swoje konto na X zdjęcie z numerem telefonu. "Napisz do mnie" - zachęcała.

Wielu obserwujących wokalistkę w sieci zastanawia się, czy gwiazda padła ofiarą hakerów. Jednak dużo bardziej prawdopodobna wersja zdarzeń to kolejny pomysł na promocję singla "Houdini" lub zapowiedź nowego utworu.

W sieci pojawił się screen, w którym po napisaniu wiadomości pod wspomniany numer użytkownik otrzymuje odpowiedź: "Cześć, witaj w tekstowej społeczności Duy - [jesteśmy] podekscytowani tym, co nadchodzi".