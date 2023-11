Dua Lipa szykuje się do występów na stadionach. W 2024 r. będzie główną gwiazdą Open'er Festival w Gdyni!

Oprac.: Michał Boroń Wiadomości

Bilans 2023 roku przedstawia się dla Duy Lipy obiecująco. Jest nominowana do dwóch nagród Grammy, w tym za piosenkę roku - "Dance the night" (czy je wygra, okaże się w lutym). Wystąpiła też w najbardziej kasowym filmie roku - "Barbie", do którego nagrała wspomnianą piosenkę. Przyszły rok może okazać się dla niej jeszcze lepszy. A to w związku z tym, że Dua Lipa przymierza się do swojego pierwszego w karierze koncertowego tournee po stadionach.

Dua Lipa będzie jedną z głównych gwiazd Open'er Festival 2024 /Jon Kopaloff/Variety /Getty Images