Dua Lipa w skąpym bikini odpoczywa w Albanii. Zobacz teledysk "Demeanor"

25-letnia wokalistka Dua Lipa to jedno z najgorętszych nazwisk na scenie muzyki pop. Brytyjska gwiazda ma już w dorobku m.in. trzy statuetki Grammy i pięć nagród Brit Awards.

W ostatnim czasie coraz skuteczniej podbija Stany Zjednoczone. Świetne recenzje zebrał tam jej drugi studyjny album "Future Nostalgia", który ukazał się 27 marca.

Na nim znalazły się takie przeboje jak "Don't Star Now", "Physical" i "Break My Heart", które podbiły nie tylko radiostacje, ale również i TikToka.

Inne wielkie hity gwiazdy to m.in. "New Rules" (ponad 2,4 miliarda odsłon), "One Kiss" (z Calvinem Harrisem), "IDGAF", "Scared to Be Lonely" (z Martinem Garrixem), "Be The One", "Levitating" (z DaBaby) i "Blow Your Mind".

29 lipca do sieci trafił teledysk "Demeanor", w którym Lipa towarzyszy raperowi Pop Smoke'owi. To singel promujący wydaną w połowie lipca płytę "Faith", drugie pośmiertne wydawnictwo Amerykanina. Premierę albumu wyznaczono na cztery dni przed 22. rocznicą urodzin Smoke'a. Raper zginął zastrzelony 19 lutego 2020 r. podczas napadu na wynajmowany przez siebie dom - miał zaledwie 20 lat.

Dua Lipa - wokalistka o albańskich korzeniach

Dua Lipa urodziła się w Londynie w rodzinie o albańskich korzeniach. Jej rodzice wyjechali z Prisztiny w latach 90. XX wieku (uciekali przed wojną na Bałkanach). Dua tymczasowo do Kosowa wróciła z rodzicami jako 13-latka (jej ojciec otrzymał tam satysfakcjonującą ofertę zawodową). Jednak po dwóch latach postanowiła ponownie zamieszkać w Wielkiej Brytanii.

To właśnie tata, Dukagjin Lipa, podsunął jej pierwsze inspiracje muzyczne.

- Mój ojciec był muzykiem w Kosowie, co odegrało bardzo dużą rolę w trakcie mojego dorastania. Bardzo mocno wpłynęła na mnie muzyka, której wtedy słuchał. Oprócz tego w Kosowie słuchałam sporej liczby lokalnych zespołów - opowiadała wokalistka w rozmowie z Interią.

Dua Lipa jest mocno związana z Albanią, gdzie obecnie odpoczywa - odwiedziła m.in. Tiranę (pojawiła się na budowie przedszkola w centrum stolicy - po trzęsieniu ziemi w 2019 r. rozkręciła charytatywną akcję "Pray for Albania") i kurort Sarandę.

Furorę zrobiły szczególnie jej wakacyjne zdjęcia w bikini. Zachwytów nie szczędzą również koleżanki i koledzy z branży, jak m.in. Katy Perry.

Dua Lipa prywatnie spotyka się z modelem Anwarem Hadidem (jego siostrami są modelki Gigi i Bella Hadid).



