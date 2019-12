Dua Lipa odsłania szczegóły. Kiedy premiera płyty "Future Nostalgia"?

W 2020 r. ukaże się zapowiadana już przez nas druga płyta Dua Lipy. Wokalistka właśnie ujawniła pierwsze szczegóły albumu "Future Nostalgia".

Dua Lipa ujawnia szczegóły nowej płyty /Ryan Pierse /Getty Images

Debiutancki album Lipy wydany w 2015 roku sprzedał się w 4 milionach egzemplarzy na całym świecie i jest najpopularniejszym albumem w historii Spotify wydanym przez kobietę.

Dua Lipa promuje teledysk "Don't Start Now"

Co warte podkreślenia, Dua Lipa jest najmłodszą artystką, która osiągnęła miliard wyświetleń na YouTube. Zdobyła też trzy nagrody Brit Awards i dwie statuetki Grammy.

24-letnia brytyjska wokalistka z kosowskimi i albańskimi korzeniami wypuściła już pierwszego singla zapowiadającego drugą płytę.



Utwór "Don't Start Now" wygenerował ponad 170 milionów streamów na całym świecie. Piosenka dotarła ponadto na szczyt iTunes Global oraz uplasowała się na liście Top 10 w europejskich stacjach radiowych. Gdyby tego było mało, występy Dua Lipy podczas ceremonii MTV EMA, AMA i australijskiej ARIA również przyciągnęły miliony widzów.

Clip Dua Lipa Don't Start Now

"Na tej płycie chciałam wyjść ze swojej strefy komfortu. Moim celem było stworzenie piosenek, które równałyby się z moimi ulubionymi popowymi klasykami, a zarazem brzmiały świeżo i były w moim stylu. Inspirowały mnie dokonania Gwen Stefani, Madonny, Moloko, Blondie czy Outkast" - mówi Lipa o albumie "Future Nostalgia".

Wideo Dua Lipa: Dużo pracuję, żeby wypuścić coś nowego przed końcem roku (Associated Press/x-news)

"Ponieważ ostatnio wiele czasu spędziłam, występując z moim zespołem, chciałam, by 'Future Nostalgia' miała więcej żywych elementów, połączonych ze współczesną elektroniką. Oczywiście dojrzałam muzycznie, ale zależało mi, by zachować swoją popową wrażliwość znaną z pierwszej płyty. Pamiętam, jak jechałam do radia w Las Vegas i zastanawiałam się, w jakim kierunku powinnam pójść. Zdałam sobie wówczas sprawę, że chcę by było nostalgicznie, a zarazem futurystycznie" - tłumaczy.

Dua Lipa ogłosiła również trasę po europejskich arenach, która rozpocznie się 26 kwietnia 2020 roku w Madrycie, a zakończy 19 czerwca w Dublinie.

Dua Lipa na premierze filmu "Alita: Battle Angel"