Pomnik przedstawia naturalnych rozmiarów piosenkarza w słynnej pozie z wzniesioną do góry ręką. Odlany z brązu posąg ma 1,77 metra wysokości i jest repliką jedynego do tej pory pomnika Freddiego Mercury'ego, który znajduje się w Montreux w Szwajcarii, gdzie piosenkarz mieszkał i nagrywał swoje albumy.

Statua w Czedżu, który kosztował 50 milionów wonów (37 000 euro), ufundował Baek Soon-yeob, biznesmen i wierny fan Freddiego Mercury'ego. Po raz pierwszy maila z prośbą o pozwolenie na postawienie tego pomnika napisał do zespołu Queen w 2014 roku, a potem ponawiał tę prośbę co miesiąc. Przez lata nie dostawał jednak żadnej odpowiedzi. W końcu w 2020 roku członkowie zespołu, przy okazji pierwszego koncertu w Korei Południowej, zgodzili się spotkać z Baek Soon-yeobem w Seulu. Występ został zorganizowany po ogromnym sukcesie filmu "Bohemian Rhapsody" w Korei.

Reklama

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Queen Bohemian Rhapsody

W latach 70. XX w. w Korei Południowej pod rządami junty wojskowej słuchanie zachodniej muzyki było zakazane. Nastoletni wówczas Baek Soon-yeob, podobnie jak inni fani Queen, musiał więc szukać nagrań zespołu w drugim obiegu.

Teraz słuchanie Queen jest w tym kraju całkowicie legalne, ale i tak pomysł postawienia pomnika Mercury'ego spotkał się ze sprzeciwem lokalnej społeczności. Powodem protestów była orientacja seksualna wokalisty. Homoseksualizm w Korei Południowej nie jest nielegalny, ale jest tematem tabu. Lokalna stacja telewizyjna SBS, podczas emisji filmu "Bohemian Raphsody" wycięła scenę, w której aktor Rami Malek całuje mężczyznę, mimo że w kinach film nie był cenzurowany.

Jednak dzięki determinacji Baek Soon-yeoba i koreańskich fanklubów We Will Rock You i Queen Forever, udało się uzyskać wszystkie niezbędne zezwolenia. Na odsłonięcie pomnika w Czedżu przybyli miejscowi fani Queen. Członkowie zespołu nie przyjechali, ale gitarzysta Brian May przesłał im wiadomość, w której zapewnia, że jest z nimi duchem i że Freddie Mercury na pewno doceniłby ten hołd.



Freddie Mercury (1946-1991) 1 / 14 Źródło: Universal Music Polska udostępnij

Freddie Mercury zmarł 24 listopada 1991 roku w wyniku powikłań wywołanych przez AIDS. Legendarny frontman grupy Queen miał 45 lat.