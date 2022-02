Przypomnijmy, że kilka dni po 30. rocznicy śmierci Freddiego Mercury’ego na TVP1 można było obejrzeć hit "Bohemian Rhapsody". Telewizja Polska zdecydowała się nie zostawiać go jednak bez komentarza i zorganizowała niemal godzinną debatę na temat zespołu Queen i zmarłego lidera zespołu.

Dyskusji przewodził Michał Rachoń, i to właśnie segment z jego udziałem zażenował widzów. Ci wytknęli gościom (w studiu wypowiadali się: Jędrzej Kodymowski, Piotr Lisiewcz, Piotr Bernatowicz i Mikołaj Mirowski) braki w wiedzy (m.in. posługiwanie się złą datą powstania utworu "Bohemian Rhapsody") i wykorzystanie filmu do nagonki na osoby LGBT+.



Absurdalne tezy podczas "Debaty o kinie"

Wśród tez, które postawiono w programie była ta o tym, że Freddie Mercury nie afiszował się swoją seksualnością. "To była przez długi czas ukrywana sprawa. On się po prostu z tym nie afiszował" - mówił Kodym. Piotr Lisiewicz stwierdzał natomiast, że od "Freddiego biła wrażliwość, której brakuje obecnym środowiskom LGBT - teraz jest odwrotnie, mają burzyć naszą kulturę". W studiu sugerowano również, że to homoseksualizm był "jego częścią drogi do upadku".



Widzowie zażenowani tym, co zobaczyli w TVP

Jeszcze w trakcie trwania programu i zaraz po nim, komentujący w sieci nie zostawiali na TVP suchej nitki.

"W TVP1 po znakomitym filmie "Bohemian Rhapsody" o Freddie Mercury'm, pogadanka dla widzów, żeby przypadkiem nie pomyśleli, że TVP pochwala LGBT. Jest pochwała Freddiego za to, że 'nie afiszował się a nawet ukrywał' swój homoseksualizm, w przeciwieństwie do dzisiejszych LGBT" - napisał na Twitterze Krzysztof Luft.

"Ta absolutnie kuriozalna dyskusja wokół 'Bohemian Rhapsody' mogłaby być właściwie ilustracją całej filozofii "kontrrewolucji kulturalnej" współczesnej prawicy: to ich 'nieideologiczne' spojrzenie na kulturę "spoza ideologii LGBT" polega na mówieniu właściwie non stop o LGBT" - komentował Jakub Wencel.

KRRit: debata nie naruszyła przepisów

Po programie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji niedługo po emisji trafiła skarga na nadawcę za "skupienie się na orientacji seksualnej zamiast na twórczości artysty". Poznaliśmy właśnie decyzję KRRiT, które uznało, że audycja nie naruszyła dozwolonych zasad.

"W analizowanym materiale nie stwierdzono obecności treści obraźliwych, mowy nienawiści czy innych wypowiedzi, które naruszałyby przepisy ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji" - poinformowała Karolina Czuczman z zespołu rzecznika prasowego KRRiT.

"Bohemian Rhapsody" - kinowy hit o Queen.

Światowa premiera filmu "Bohemian Rhapsody" odbyła się 23 października 2018 r. Polscy widzowie mogli oglądać go w kinach od 2 listopada. W rolę Freddiego Mercury'ego wcielił się mający egipskie korzenie aktor Rami Malek.



Film - zdobywca czterech Oscarów, w tym m.in. dla najlepszego aktora w roli pierwszoplanowej - opowiada historię Mercury'ego i jego kolegów z Queen od momentu założenia grupy aż do koncertu Live Aid w 1985 roku.