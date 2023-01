Dropkick Murphys w Polsce! Gdzie i kiedy zagrają?

Nowy album "This Machine Still Kills Fascists" ukazał się 30 września 2022 roku. "Nowy krążek jest niepodobny do niczego, co zespół zrobił do tej pory - to kolekcja piosenek, które ożywiają słowa Woody'ego Guthriego" - czytamy w opisie.

Dropkick Murphys i producent Ted Hutt, z którym współpracują od lat, nagrali nowy materiał w The Church Studio w Tulsie (zaledwie kilka minut od miejsca narodzin Woody'ego Guthriego oraz od Woody Guthrie Center). Historyczne studio zostało założone przez Leona Russella i było oryginalną lokalizacją legendarnej wytwórni Shelter Records.

Podczas sesji do albumu, Dropkick Murphys postawili sobie za cel odwiedzić rodzinne miasto Woody'ego - Okemah i przejść się tymi samymi ulicami, którymi chodził artysta. To doświadczenie wywarło ogromny wpływ na zespół i proces twórczy stojący za powstawaniem płyty. Ostatecznie Dropkick Murphys mieli tak dużo materiału opartego na tekstach Woody'ego, że nagrali dwa albumy, a wydanie Vol. 2 zaplanowano na 2023 r.

Clip Dropkick Murphys All You Fonies

Dropkick Murphys na koncercie w Polsce

Zespół rozpoczął trasę koncertową "This Machine...Theater Tour", po raz pierwszy w historii z miejscami siedzącymi, 20 października ubiegłego roku.

30 stycznia zespół wystąpi w Warszawie w hali EXPO XXI. U boku Amerykanów zagra gość specjalny: Pennywise, a w roli supportu zaprezentują się The Rumjacks oraz Jesse Ahern.