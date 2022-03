Dropkick Murphys prezentuje nowy singel "We Shall Overcome"

"Piosenka jest wpleciona w amerykańską historię - nie tylko jako słynny hymn amerykańskiego Ruchu Praw Obywatelskich z przełomu lat 50. i 60. ubiegłego wieku, ale także jako protest song we wcześniejszym ruchu robotniczym" - czytamy w opisie.

Teledysk do utworu "We Shall Overcome" otwiera nagranie z ponurego, ale pełnego nadziei apelu Roberta F. Kennedy'ego o jedność i współczucie, wygłoszonego w Indianapolis w dniu zamachu na Martina Luthera Kinga Jr. Na początku utworu czarno-białe nagrania z Dropkick Murphys przeplatają się z montażem historycznych zdjęć i materiałów filmowych przedstawiających amerykańskie ruchy protestu - od praw obywatelskich i ruchu na rzecz równouprawnienia kobiet po strajkujących robotników na liniach pikiet.

"Zawsze uważałem, że jest to wielki protest song, o czym wszyscy wiemy z jej znaczenia zarówno w ruchu na rzecz praw obywatelskich, jak i w ruchu robotniczym, ale najbardziej podoba mi się jej pozytywny wydźwięk. Przesłanie nadziei jest potrzebne teraz bardziej niż kiedykolwiek" - mówił założyciel Dropkick Murphys i główny wokalista Ken Casey. "Poza tym nikt nie zrobił głośnej, odważnej rockowej wersji - więc to po prostu musiało się stać!" - dodał.

18 marca Dropkick Murphys wyda cyfrowo rozszerzoną edycję albumu "Turn Up That Dial". Rozszerzona edycja albumu zawiera trzy bonusowe utwory, w tym "We Shall Overcome" oraz covery utworów "James Connolly" (autorstwa Larry'ego Kirwana) i "The Bonny" (autorstwa Gerry'ego Cinnamona).

Dziesiąty studyjny album Dropkick Murphys "Turn Up That Dial" ukazał się pierwotnie 30 kwietnia 2021 r. nakładem własnej wytwórni DKM - Born & Bred Records. Zawierający utwory takie jak "Smash Sh*t Up", "Mick Jones Nicked My Pudding" i "Good As Gold", "Turn Up That Dial" był czwartym z rzędu albumem DKM, który trafił na listę Top 10 Billboardu, po "11 Short Stories Of Pain & Glory" (2017), "Signed and Sealed in Blood" (2013) i "Going Out In Style" (2011).

Dropkick Murphys tworzą: Al Barr (wokal prowadzący), Tim Brennan (gitary, akordeon, mellotron, gwizdki, wokal), Ken Casey (wokal prowadzący), Jeff DaRosa (banjo, bouzouki, mandolina, harmonijka ustna, gitary akustyczne, wokal), Matt Kelly (perkusja, instrumenty perkusyjne, wokal), James Lynch (gitara, wokal), Kevin Rheault (basista koncertowy) i Lee Forshner (dudista koncertowy).