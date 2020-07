Dramatyczne wyznanie Moniki Kuszyńskiej. "Byłyśmy z córeczką na granicy śmierci"

Była wokalistka Varius Manx, Monika Kuszyńska, podzieliła się szczerym wyznaniem. Opowiedziała o dramatycznych chwilach podczas drugiego porodu.

26 maja 2006 roku doszło do wypadku samochodowego, który dramatycznie zmienił życie Moniki Kuszyńskiej.



Auto, którym podróżowali muzycy grupy Varius Manx zjechało z drogi i uderzyło w drzewo (za kierownicą siedział Robert Janson, skazany później za spowodowanie wypadku na karę dwóch lat więzienia w zawieszeniu na cztery lata oraz grzywnę w wysokości 10,8 tys. zł).



Najbardziej ucierpiała wokalistka zespołu Monika Kuszyńska - na skutek poważnego urazu kręgosłupa została sparaliżowana od pasa w dół. Od tego czasu porusza się na wózku inwalidzkim.



Od 2011 roku związana jest z Jakubem Raczyńskim. Trzy lata temu na świat przyszedł ich syn, Jeremi, a rok później córka - Kalina. Kuszyńska w rozmowie z "Rewią" podzieliła się dramatycznym wyznaniem o drugim porodzie.



