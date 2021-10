Dr. Luke żąda od Keshy 46 milionów dolarów za straty po oskarżeniach o gwałt

Sądowe przepychanki między Keshą a Lukaszem Gottwaldem (bo tak naprawdę nazywa się Dr. Luke) trwają od 2014 roku.

Wtedy to gwiazda ujawniła, że producent znęcał się nad nią psychicznie, molestował ją, zmuszał do głodówek oraz podawał substancje odrzucające. Kesha twierdziła też, że padła ofiarą gwałtu, a sam producent wykorzystał też inne wokalistki, w tym Katy Perry.

Luke zaprzeczył wszystkim zarzutom, stwierdzając, że jego podopieczna chce uwolnić się od niewygodnego dla niej kontraktu.

W lutym 2020 roku sąd ostatecznie rozstrzygnął, że gwiazda zniesławiła Gottwalda. Kluczowe okazały się zeznania Katy Perry, która zaprzeczyła, że została zaatakowana przez producenta.

Po serii decyzji korzystnych dla Dr. Luke'a, ten przeszedł do kontrataku i uznał, że wokalistka powinna zapłacić mu 46 milionów dolarów za zniesławienie.



"Fałszywe oskarżenia wyrządziły ogromne szkody Dr. Luke'owi, jego rodzinie i firmie" - można było przeczytać w oświadczeniu.

W latach 2006-2015 Dr. Luke zarobił 77,8 miliona dolarów dzięki współtworzeniu takich hitów, jak "I Kissed a Girl" Katy Perry, "Girlfriend" Avril Lavigne, "Party in the USA" Miley Cyrus i "Tik Tok" Keshy. Kiedy ze strony Keshy pojawiło się oskarżenie, artyści przestali z nim współpracować, a dochody wyschły. Dr. Luke chce przedstawić zeznania eksperta, który potwierdzi, że oszczerstwo kosztowało go 46 milionów dolarów.

Chodzi o Arthura Erka, księgowego i menedżera biznesowego w Citrin Cooperman & Company. Jego raport zawiera arkusz kalkulacyjny rocznych dochodów wydawniczych z utworów nagranych przez takie osoby jak Jessie J, Nicki Minaj, Jennifer Lopez, Britney Spears, Pitbull, czy Adam Lambert. Korzystając z tych informacji, Erk stworzył model do oszacowania utraconych możliwości biznesowych Dr. Luke'a. Jego ogólna kalkulacja wynosi 46 253 672 dolarów odszkodowania, co obejmuje prognozę utraconych przychodów do 2024 roku.

Kesha zatrudniła własnego eksperta, Louisa Dudneya, aby złożył zeznania obalające ten raport. Dudney, dyrektor zarządzający AlixPartners, uważa, że analiza szkód ekonomicznych przeprowadzona przez Erka jest "spekulacyjna i niewiarygodna".

Broniąc pracy Erka, adwokaci Dr. Luke'a zarzucają Dudneyowi z kolei brak doświadczenia w branży muzycznej.

W czwartek nowojorska sędzia Jennifer Schecter będzie nadzorować przesłuchanie, podczas którego obie strony przedstawią swoje argumenty dotyczące dowodów i zeznań w nadchodzącym procesie. Dokładna data głównego starcia wciąż nie została ustalona.