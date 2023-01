Downfall Of Gaia: Szczegóły nowej płyty "Silhouettes Of Disgust"

Nową płytę Downfall Of Gaia nagrano w amerykańskim studiu Backroom (ścieżki perkusji) pod okiem Kevina Antreassiana, oraz w hamburskim studiu Petera Wolffa (pozostałe instrumenty). Miksem zajął się Timo Höcke w niemieckim studiu Die Wellenschmiede, a masteringiem Jonas Romann.

Okładkę "Silhouettes Of Disgust" zaprojektowali Dominik Goncalves dos Reis, grający na gitarze wokalista grupy, oraz wspomniany Peter Wolff, były członek Downfall Of Gaia.

Reklama

Na pierwszym od czterech lat albumie sludge / crust / post-blackmetalowego Downfall Of Gaia zaśpiewała gościnnie niejaka Lulu Black z USA.

Następca płyty "Ethic Of Radical Finitude" (2019 r.) będzie mieć swą premierę 17 marca nakładem Metal Blade Records (CD w digipacku, na winylu, cyfrowo).

Szósty longplay Downfall Of Gaia promuje już singel "Bodies As Driftwood". Nakręcony do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Clip Downfall of Gaia Bodies as Driftwood

Downfall Of Gaia - szczegóły albumu "Silhouettes Of Disgust" (tracklista):

1. "Existence Of Awe"

2. "The Whir Of Flies"

3. "While Bloodsprings Become Rivers"

4. "Bodies As Driftwood"

5. "Eyes To Burning Skies"

6. "Final Vows"

7. "Unredeemable"

8. "Optograms Of Disgust".