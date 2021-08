Donatan zwraca się do Pawła Kukiza. "I tak będziesz lepszy"

Sporną nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji posłowie przegłosowali w środę wieczorem. Ustawa zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Według jej przepisów koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim EOG, pod warunkiem, że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG.



Za ustawą (obwołaną "lex TVN") głosowało 228 posłów, przeciw było 216, wstrzymało się 10 osób. Przeciwnicy ustawy wskazują, że prowadzi ona do ograniczenia wolności mediów, a jej przepisy wymierzone są w stację TVN (właścicielem Grupy TVN jest amerykański koncern Discovery). Nowelizację poparło 223 posłów z klubu Prawa i Sprawiedliwości, trzech spośród czterech członków klubu Kukiz'15 (w tym Paweł Kukiz) oraz dwóch posłów niezrzeszonych - Zbigniew Ajchler oraz Łukasz Mejza.

Reklama

50 lat Pawła Kukiza 1 / 9 Urodzony 24 czerwca 1963 roku w Paczkowie w województwie opolskim artysta zaczynał karierę w założonym w 1981 roku zespole CDN, w którym występował u boku m.in. gitarzysty Leszka Cichońskiego. Rok później powstała znana z utworu "Ołowiane głowy" grupa Hak, która po rozpadzie przemieniła się w słynną formację Aya RL (fot. Mariusz Przygoda) Źródło: FORUM udostępnij

Głos zabrali także przedstawiciele środowiska muzycznego - przed przystąpieniem do polityki Paweł Kukiz był liderem grupy Piersi (1984-2013). Występował również w zespołach Aya RL (wielki przebój "Skóra" - sprawdź! ), Emigranci, projektach Yugoton, Yugopolis, Borysewicz & Kukiz czy Maleńczuk & Kukiz.



Clip Aya RL Skóra

"Zawsze byłem wstrzemięźliwy co do tego osobnika (wiadomo; muzyk, fajny kolega etc) ale to co stało się dziś, na oczach ludzi jest jednoznaczne. Wstydzę się każdego dnia kiedy przyszło mi podać ci rękę, ty gnoju" - nie przebierał w słowach Janusz Panasewicz, wokalista grupy Lady Pank.



Gitarzystą tej formacji jest Jan Borysewicz, który nagrał z Kukizem płytę "Borysewicz & Kukiz" z przebojami "Bo tutaj jest jak jest" ( posłuchaj! ) i "Jeśli tylko chcesz" ( posłuchaj! ). "Niestety ja nie jestem tym zaskoczony, bo nawet jak był moim kolegą to i tak nigdy nie można było na niego liczyć... Boję się o moją Polskę" - napisał Borysewicz, pokazując grafikę swojego projektu z zamazanym nazwiskiem Kukiza.



Instagram Post

Głos zabrał również producent Donatan, znany ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi. "Paweł, za to, co zrobiłeś, już nigdy nie nagramy wspólnej płyty, nie zrobimy wspólnego kawałka, nie nakręcimy teledysku, nie napijemy się wódki i nie zrobimy wielu innych rzeczy, których i tak byśmy nie robili, bo się po prostu nie znamy" - zaczął.

"Piszę to, bo wszyscy piszą, a ja ci zazdroszczę, że stałeś się najbardziej nielubianym muzykiem w Polsce, deklasując mnie. Niezależnie od tego, ile jeszcze płyt z influencerami zrobię i jak bardzo będę się naśmiewał z ludzi i epatował sukcesem" - pisał dalej. "Ty i tak będziesz lepszy, bo 'sprzedałeś się' lepiej niż ja, za co szczerzę i serdecznie cię nie lubię!" - podsumował.