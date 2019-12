Don Vasyl ma ponad milion zł długu. Pomoże mu prezydent?

Romski gwiazdor Don Vasyl wpadł w finansowe kłopoty - przez brak rozliczeń ze skarbówką jego dług urósł do ponad miliona zł!

Don Vasyl jest organizatorem i pomysłodawcą Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Kultury Romów w Ciechocinku.

Niespełna 70-letni piosenkarz, kompozytor, poeta, autor tekstów i animator ma poważne problemy finansowe, o czym informuje "Super Express".

Okazało się, że Vasyl przez lata nie rozliczał się z fiskusem - w jego imieniu miała się tym zająć firma prowadzona przez dwóch Polaków, którzy już nie żyją.



"Jeden był po studiach muzycznych, a drugi znanym reżyserem. Oni zawiązali mi ten zespół Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy. Okazało się, że nie płacili za to podatków. W końcu się dobrała się do mnie skarbówka. Miałem do zapłacenia ok. 400 tys. zł" - opowiada Don Vasyl w tabloidzie.

Przez lata dług narósł do kwoty ponad miliona zł.

Teraz schorowany Don Vasyl (jest po zawale, ma też cukrzycę) przyznaje, że sytuacja go przerosła.

"Chciałem napisać do pana prezydenta. Może będę to mógł spłacać w ratach, ale nie milion złotych" - opowiada romski gwiazdor.

Komornik ostatnio zapukał do jego drzwi, tymczasem okazało się, że właścicielką domu od 15 lat jest córka Vasyla.

"Ja tych pieniędzy nigdy nie zapłacę. Mam taki charakter, że nigdy nie pracowałem na siebie tylko dla kogoś" - podkreśla.