Dominika Gawęda była gościnią jednego z odcinków programu "Taka jak Ty". W rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem opowiadała o różnych momentach w swoim prywatnym i artystycznym życiu. Nie mogło zabraknąć tematu rozpoczęcia jej współpracy z zespołem Blue Cafe, którego wokalistką pozostaje już 16 lat.

Wówczas młodziutka piosenkarka stawiała dopiero swoje pierwsze kroki na scenie. 21-latka z Bielska Białej traktuje udział w "Szansie na Sukces", gdzie odbywał się plebiscyt na nową wokalistkę grupy, jako jeden z przełomów w karierze. Gawęda nie miała jednak łatwej drogi - już na samym początku stała się obiektem porównań do Tatiany Okupnik, która śpiewała m.in. w przebojach "You May Be in Love" oraz "Love Song".



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Blue Cafe: To jest pasja i nasze życie INTERIA.TV

Co piosenkarka wówczas robiła? Jak opowiada Szymkowiakowi, analizowała wpisy o sobie i niepotrzebnie zgłębiała opinie innych. "Bardzo dużo czasu traciłam na zagłębianie się w artykuły, wiadomości, plotki. Spalało mnie to. Powiem szczerze, że dużo czasu zajęło mi zapomnienie o tym świecie, który nie jest dla mnie ważny" - wyznała w programie TVP.

Jak mówi Dominika Gawęda, od początku chciała w zespole być sobą i nie naśladować charakterystycznego głosu Okupnik. Wspierał ją w tym cały zespół. "Wiedziałam, że nie da się zastąpić nikogo, to niemożliwe. Podjęcie każdej takiej próby zakończyłoby się fiaskiem" - powiedziała w programie.

Clip Blue Cafe You May Be In Love

Choć Dominika Gawęda była drugą wokalistką zespołu, to występuje w nim już dwa razy dłużej od oryginalnej wokalistki. Jak sama mówi, z szacunkiem odnosi się do historii Blue Cafe. Pewnego razu spotkała Tatianę Okupnik. "Ścisnęłyśmy sobie dłoń, powiedziałyśmy sobie 'Cześć'. Było bardzo miło, ale od tamtej pory nigdy się nie spotkałyśmy, nie było okazji, po prostu" - wyznaje szczerze wokalistka.

Gdy Gawęda stała się wokalistką Blue Cafe, nie musieliśmy długo czekać na pierwsze przeboje. Były nimi m.in. piosenka "Buena", "To Ty" czy "Zapamiętaj".