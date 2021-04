Domination Campaign na drodze ku chwale. Kiedy premiera "Onward To Glory"?

Australijska grupa Domination Campaign szykuje się do premiery debiutanckiego albumu.

Duet Domination Campaign przygotował nowy album /materiały prasowe

Wyjaśnijmy od razu, że deathmetalowy Domination Campaign powstał z inicjatywy Jasona Peppiatta, frontmana cenionej tasmańskiej formacji Psycroptic, i był początkowo jego projektem solowym, ostatecznie jednak w przedsięwzięciu tym dołączył do niego Joe Haley, perkusista Psycroptic i Ruins.

W Domination Campaign Peppiatt jest nie tylko wokalistą, ale też gra na basie i gitarze. Haley z kolei zajął się dodatkowo nagraniami, miksem i masteringiem.

Duet poinformował o podpisaniu kontraktu z Prosthetic Records i to właśnie w barwach wytwórni z Los Angeles światło dzienne ujrzy "Onward To Glory" - pierwszy longplay Domination Campaign.

Jego premierę zaplanowano na 9 lipca.

Tymczasem już teraz możecie zapoznać się z "Death Before Dishonour", pierwszym singlem z debiutu Domination Campaign:

Wideo DOMINATION CAMPAIGN - DEATH BEFORE DISHONOUR (LYRIC VIDEO)

Oto program albumu "Onward To Glory":

1. "Death Before Dishonour"

2. "Onward To Glory"

3. "As Daylight Breaks"

4. "The Snipers Gaze"

5. "A Modern Age Of War"

6. "Against The Odds"

7. "Terror From Above"

8. "The Domination Campaign".