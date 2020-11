Dolly Parton stwierdziła, że brak dzieci w jej życiu to widoczna decyzja Boga, który pozwolił jej rozwijać swoją karierę i dawać radość milionów słuchaczy.

Dolly Parton ujawniła, dlaczego nie ma dzieci /Richard E. Aaron /Getty Images

Przypomnijmy, że Dolly Parton jest w szczęśliwym związku małżeńskim z Carlem Deanem od 56 lat. Mimo to para nigdy nie miała dzieci. W poprzednich wywiadach wokalistka wielokrotnie wypowiadała się na temat problemów z płodnością.

W najnowszym wywiadzie z Oprah Winfrey przyznała, że widocznie taki był plan Boga. Według niej siła wyższa postanowiła, aby robiła karierę dla większego dobra.

"Poświęciłam się, ale... wierzę, że tak miało być" - stwierdziła.

"W związku z tym, że nie mamy dzieci, zachowałam z mężem sporą niezależność. Mam wolność i sądzę, że spora część mojego sukcesu zależała od tego, że ciągle mogłam pracować" - dodała.

"Nie mam dzieci, ponieważ Bóg widocznie dla mnie ich nie zaplanował. Dlatego teraz wszystkie dzieciaki mogą być moje. To dla nich mogłam robić takie rzeczy jak 'Imagination Library' (program czytelnictwa gwiazdy przeznaczony dla najmłodszych - przyp. red.)" - wyjaśniała 74-letnia piosenkarka.

"Gdybym nie miała tej swobody pracy, nie doszłabym tam, gdzie jestem teraz. Nie miałabym swojej pozycji i nie robiłabym tego, co robię" - podsumowała.

Piosenkarka karierę muzyczną rozpoczęła w połowie lat 50. Na początku zasłynęła jako piosenkarka country, później zwróciła się ku muzyce pop i aktorstwie. Jej największe przeboje to m.in.: "Jolene", "9 To 5", "I Will Always Love You", "Two Doors Down" i "Here You Come Again".