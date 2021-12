Trzy ustanowione przez Dolly Parton rekordy Guinessa dotyczą oczywiście dokonań muzycznych gwiazdy country. Okrzyknięto ją piosenkarką z największa liczbą utworów, jakie znalazły się na liście przebojów Billboard Hot Country Songs (łącznie 109), a także największą liczbą piosenek plasujących się na pierwszym miejscu owej listy (25). Trzeci rekord dotyczy największej liczby dekad, podczas których utwory danego artysty były umieszczane na tej liście przebojów (utwory Parton są tam od siedmiu dekad).

"Otrzymanie tego wyróżnienia sprawia, że jestem niesamowicie wdzięczna za wszystko, co się wydarzyło w moim życiu. Nigdy bym nie przypuszczała, że trafię do Księgi Rekordów Guinnessa! To mi bardzo pochlebia i stanowi ogromny zaszczyt. Wielu ludzi pomogło mi się tu dostać, za co bardzo im dziękuję. Miałam ogromne szczęście mogąc obserwować, jak moje najskrytsze marzenia się spełniają. To wielka łaska móc zarabiać na życie w sposób, który sprawia nam tak wielką radość" - powiedziała gwiazda odbierając certyfikaty Guinnessa.

Parton, która 19 stycznia skończy 76 lat, nie zamierza zwalniać tempa. Już wkrótce zobaczymy ją w finałowym sezonie popularnego serialu Netflixa "Grace i Frankie", w którym wystąpi u boku Jane Fondy i Lily Tomlin. Premiera siódmej odsłony serii zaplanowana jest na 2022 rok.

Dolly Parton należy do grona wokalistek, które trwale zapisały się w historii muzyki. Odkąd rozpoczęła swoją karierę w latach 60. XX wieku, stworzyła wiele niezapomnianych hitów, takich jak "Jolene" czy "Heartbreaker", które królowały na listach przebojów na całym świecie. Gwiazda ma też na koncie szereg prestiżowych nagród, m.in. 10 statuetek Grammy i osiem nagród Country Music Association Awards. Była również dwukrotnie nominowana do Oscara.