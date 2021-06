Doja Cat w nowym teledysku "Need to Know"

Doja Cat zaprasza na "Planet Her". Nowy album artystki ukaże się już 25 czerwca tego roku.

Doja Cat wydała swój nowy utwór "Need To Know" wraz z teledyskiem w reżyserii duetu Miles & AJ (Billie Eilish, Machine Gun Kelly). "Need to Know" znajdzie się na długo wyczekiwanej płycie "Planet Her", której premiera przewidziana jest na 25 czerwca tego roku.

Wiodący singiel z nachodzącego albumu, "Kiss Me More" z udziałem SZA, wciąż dominuje listy przebojów - obecnie znajduje się na siódmym miejscu Billboard Hot 100 i liczy ponad 546 milionów odtworzeń na całym świecie.

W maju Doja Cat wraz z SZA połączyły siły podczas pierwszego występu z "Kiss Me More" na Billboard Music Awards. Tamtej nocy Doja zabrała do domu nagrodę BBMA dla najlepszej artystki R&B. Wystąpiła również na iHeart Radio Music Awards, gdzie zdobyła nagrodę dla najlepszej nowej artystki pop.

Trzykrotnie nominowana do nagrody Grammy Doja Cat po raz pierwszy zamieściła muzykę na Soundcloud w 2013 roku, mając zaledwie 16 lat. Swój talent muzyczny rozwinęła dorastając w okolicach LA, gdzie jako dziecko uczęszczała na lekcje baletu, stepowania i tańca jazzowego.

Wśród jej ulubionych wykonawców znajdowali się między innymi Busta Rhymes, Erykah Badu, Nicki Minaj i Drake. Szybko zrozumiała, że zamiast nauki bardziej kręci ją muzyka, i w wieku 16-stu lat rzuciła szkołę. W domu nauczyła się śpiewać, rapować i tworzyć muzykę w aplikacji GarageBand. Po podpisaniu kontraktu z Kemosabe/RCA w 2014 roku wydała swoją EP-kę "Purrr!". Wiosną 2018 roku ukazał się jej debiutancki album "Amala", jednak to sierpniowe wydanie "Mooo!" przyczyniło się do zaistnienia w mainstreamie.

Uznany przez krytyków drugi album "Hot Pink" wydała w listopadzie 2019 roku. Płyta pokryła się platyną - do tej pory zdobyła ponad 10,3 miliarda odtworzeń na całym świecie. "Hot Pink" zawiera utwór "Juicy", legendarny już przebój "Say So" nominowany do Grammy oraz "Streets", viralową sensację i ścieżkę dźwiękową Silhouette Challenge, jednego z największych dotychczasowych trendów TikToka.



Sukces trzykrotnie platynowego "Say So", który znalazł się na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100 i ma ponad 5,4 miliarda streamów, wzniósł Doję na szczyt. Była nominowana do wielu nagród, w tym trzech Grammy, pięciu Billboard Music Awards, czterech American Music Awards i czterech MTV VMA.

Trakclista płyty "Planet Her" prezentuje się następująco:

1. "Woman"

2. "Naked"

3. "Payday (feat. Young Thug)

4. "Get Into It (Yuh)"

5. "Need To Know"

6. "I Don’t Do Drugs" (feat. Ariana Grande)

7. "Love To Dream"

8. "You Right" feat. The Weeknd

9. "Been Like This"

10. "Options" (feat. JID)

11. "Ain’t Shit"

12. "Imagine"

13. "Alone"

14. "Kiss Me More" (feat. SZA).