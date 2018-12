Doda zdradza szczegóły nowej płyty "Dorota". Zobacz okładkę i tracklistę

Jak już zapowiadaliśmy, 25 stycznia 2019 r. do sklepów trafi nowy album Dody zatytułowany "Dorota". - Tworzenie tej płyty było przygodą - opowiada wokalistka w rozmowie z Interią.

Doda na okładce płyty "Dorota" /

Na płycie "Dorota" znajdą się na niej piosenki nagrane z orkiestrą pod batutą Wojciecha Zielińskiego. Wokalistka zdradziła, skąd wziął się pomysł na wydanie takiego albumu.

- Dwa lata temu zaśpiewałam w Opolu piosenkę "Niech żyje bal" z orkiestrą, która po dwóch dniach miała dwa miliony wyświetleń w sieci. Ludzie byli totalnie zaskoczeni nową wersja mnie. Moja babcia, gdy to usłyszała, powiedziała, że muszę nagrać taką płytę: "Doronia, muszą cię usłyszeć z tej strony, z której ja cię znam". Wzięłam sobie to do serca, zadzwoniłam do Wojtka (Zielińskiego - przyp. red.) i zrobiliśmy wspólnie płytę - opowiada Interii Doda.

Nowa płyta Doroty Rabczewskiej zadedykowana będzie zmarłej w czerwcu tego roku babci gwiazdy, Pelagii. Prace nad albumem z utalentowanymi muzykami wokalistka potraktowała jako swoistą terapię po stracie bliskiej osoby. - To super oczyszczające - dodała.



- Tworzenie tej płyty było przygodą, bo dotyka ona różnych etapów mojego życia. Wybrałam na nią m.in. piosenkę, która kojarzy mi się z musicalem "Metro", w którym zaczynałam. Przypomniałam sobie młodość i to, jak marzyłam, aby zostać gwiazdą - wspomina Doda.

Doda płytę postanowiła nazwać "Dorota", chociaż początkowo proponowano jej zupełnie inne tytuły. Dlaczego więc padło na jej imię?

- Doda to mój pseudonim od 20 lat na scenie, a nikt tak naprawdę nie zna Doroty - twierdzi.

Do promocji wybrano autorski utwór "Nie wolno płakać".

Clip Doda Nie wolno płakać

Poza tym na płytę trafią też jej wersje przebojów m.in. Maryli Rodowicz, Anny Jurksztowicz, Ewy Bem, Anny Marii Jopek, Miley Cyrus i dowodzonej przez Korę grupy Maanam.



Poznaliśmy też okładkę i szczegółową tracklistę wydawnictwa:



1. "Niech żyje bal"

2. "Nie wolno płakać"

3. "I’m With You"

4. "Gdzie to siódme morze"

5. "Gram o wszystko"

6. "Krakowski spleen"

7. "Sign Of The Times"

8. "Stan pogody"

9. "Dwie bajki"

10. "Wrecking Ball"

11. "Nie mam dokąd wracać"

12. "Na strunach szyn"

13. "Ale jestem".