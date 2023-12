To drugi tegoroczny występ Dody w "Szansie na sukces". Jej pojawienie się w tym programie TVP na początku roku wzbudziło spore emocje wśród fanów, gdyż był to powrót wokalistki po 13 latach przerwy.



Przypomnijmy, że nieoficjalnie w stacji panował jej bojkot, spowodowany ponoć wypowiedziami na temat Biblii. Po słowach, że "ciężko wierzyć w coś, co spisał jakiś napruty winem i palący jakieś zioła" sprawa trafiła do sądu. Doda została skazana w dwóch instancjach z artykułu o obrażaniu uczuć religijnych na karę grzywny w wysokości 5 tys. zł. Ostatecznie we wrześniu 2022 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał skargę Dodę na ten wyrok i nakazał państwu polskiemu wypłatę 10 tys. euro odszkodowania za niematerialne szkody poniesione w tej sprawie.

Doda ponownie w "Szansie na sukces". Jak zareagowali fani?

Część fanów uznała wówczas, że obecność Dody w "Szansie" w przyszłości może zaowocować powołaniem jej do roli trenerki w programie "The Voice of Poland" (jesienią zakończyła się 14. edycja). Po raz pierwszy w historii zdarzyło się, że utrzymano w komplecie skład trenerów - uczestników oceniali Marek Piekarczyk, Justyna Steczkowska, Tomson i Baron z grupy Afromental oraz Lanberry.

Sama Doda podkreślała, że obecnie zamierza się skupić na koncertach promujących najnowszą płytę "Aquaria" z października 2022 r. Występy zaplanowano w Łodzi, Krakowie i Gdańsku.

W "Szansie na sukces" pojawiła się gościnnie u boku Bohdana Łazuki. Przypomnijmy, że w 2018 r. nagrali duet "Między nami pokój" z jego płyty "Nocny Bohdan".

"Wyglądasz obłęd", "Ale kreacja", "Królowa jest tylko jedna", "Jak zwykle prześlicznie wyglądasz" - komentowali zachwyceni fani, zwracając uwagę na różową kreację.



Wokalistka dość niespodziewanie ujawniła, że w tym roku ponownie będzie jedną z gwiazd sylwestra w Polsacie. Na scenie w duecie razem z nią zaśpiewa Smolasty w przeboju "Nim zajdzie słońce".



