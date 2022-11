Doda i teledysk "Wodospady": Wytrzymałam w czterostopniowej wodzie

Wodospad Podgórnej w Przesiece w pobliżu Szklarskiej Poręby - to tam powstało część ujęć do nowego teledysku Dody. "Wodospady" to kolejny singel z właśnie wydanej płyty "Aquaria", a internauci dociekają, kim jest tajemniczy przystojniak towarzyszący wokalistce.

Doda prezentuje nowy teledysk /VIPHOTO /East News