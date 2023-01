Doda z niespodzianką dla fanów. Posłuchaj nowej wersji piosenki "Wodospady"

21 października 2022 roku do sklepów trafiła zapowiadana już od dłuższego czasu nowa płyta Dody. Czwarty solowy album nosi tytuł "Aquaria". "AQUARIA - wystarczająco silna, by utrzymać statek i tak delikatna by przelecieć przez palce. Dostosowuje się kształtem do otoczenia, a mimo to z biegiem czasu zmienia kształt wszystkiego" - zapowiadano album.

Promocja platynowego albumu "Aquaria" trwa w najlepsze!

Doda specjalnie dla swoich fanów oraz dla tych którzy kochają taneczne brzmienia, połączyła siły z Gromeem. Dzięki takiemu połączeniu w iście królewskim stylu, powstał remiks do utworu "Wodospady"! Ale to nie koniec muzycznych niespodzianek, bo jak wiemy Doda lubi zaskakiwać.

"Wolę Dodę w tej nowej, tanecznej odsłonie niż po raz kolejny w znanym już rockowym anturażu, który nie może niczym zaskoczyć - "Aquaria" nie jest albumem wybitnym, ale owszem - potrafi to zrobić" - pisał o albumie "Aquaria" Mateusz Kamiński w recenzji dla Interii.

