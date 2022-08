Doda w tym roku świętowała 20-lecie pracy artystycznej ale z show-biznesem związała się już jako nastolatka. Szerokiej publiczności dała się poznać w polsatowskim reality show "Bar", który opuściła już jako wielka gwiazda. Przez lata Doda odnosiła sukcesy na scenie i... niepowodzenia w życiu uczuciowym. Dwukrotnie zamężna i pięciokrotnie zaręczona ostatnie małżeństwo zakończyła niespełna rok temu.

Jej sceniczny wizerunek seksbomby może mylić - prywatnie jest bardzo przywiązana do tradycyjnych wartości, rodzinna, nawet konserwatywna. W miłości niespotykanie oddana i lojalna nie potrafi wybaczyć kłamstwa i zdrady. Jak sama mówi - jej życie prywatne to porażka. Program ma za zadanie to zmienić.

Droga do finału będzie trudna i wymagająca. Doda, która współtworzyła polską wersję programu - po raz pierwszy tak szczerze i otwarcie zmierzy się ze swoimi problemami. Wraz z Leszkiem Mellibrudą zastanowi się, co w jej życiu sprawia, że tak trudno jej znaleźć prawdziwą miłość.

Nie zabraknie bolesnych rozliczeń z przeszłością, łez, traumatycznych wspomnień i refleksji! W najnowszym zwiastunie programu, Doda sama stwierdza, że nigdy nie miała szczęśliwej miłości.

Wokalistka nawiązuje także wprost do swojego pierwszego małżeństwa z Radosławem Majdanem.

"Musiałam nauczyć się zabijać miłość. Po pierwszym moim mężu. Bardzo go kochałam" - mówi artystka. Zobaczcie sami!



"Doda. 12 kroków do miłości" - o czym będzie program?

Na potrzeby realizacji programu Doda na 40 dni zamieszkała w specjalnie wynajętym luksusowym domu, aby uciec od zgiełku miasta i zapewnić sobie komfort i spokój. Przez cały czas trwania eksperymentu wspierają ją przyjaciele: Mariusz Ząbkowski "Dżaga" oraz najbliższa przyjaciółka Oliwka. Ważna postacią w programie jest osoba psychologa - doświadczonego terapeuty Leszka Mellibrudy, z którym Doda w bardzo szczery i otwarty sposób omawia spotkania z 12 kandydatami na życiowych partnerów. Z rozmów z psychologiem wyłania się zupełnie nieznana twarz Dody. Widzimy ja w prywatnej, intymnej wręcz odsłonie.

"Dla mnie najważniejsze jest, żeby spojrzeć na siebie z innej perspektywy i zrozumieć mechanizmy swoich złych wyborów. Bo nikt nie stał nade mną z pistoletem, nikt mnie do niczego nie zmuszał, przeciwnie - czasem mnie ostrzegano, a mimo to dalej brnęłam w związek. Jakie mam deficyty? Dlaczego tak się dzieje, mimo, że mam bardzo dobrze rozwiniętą intuicję?" - zastanawia się Doda w programie.

Kandydaci, z którymi artystka spotyka się w programie zostali wybrani na podstawie jej preferencji. To mężczyźni pochodzący z różnych środowisk, o różnym statusie społecznym, także obcokrajowcy. Po serii 12 randek Doda wybiera czterech, z którymi spotyka się drugi raz. Na koniec wskazuje jednego i spędza z nim romantyczny weekend. Czy stanie się to początkiem wielkiej miłości zobaczymy jesienią w Polsacie.

Program powstał na licencji izraelskiego formatu "Anna’s 12 Steps to Love". W oryginalnej wersji tytułowa Anna związała się z wybranym w programie mężczyzną i założyła z nim rodzinę. Scenariusz do polskiej wersji programu był współtworzony przez Dodę i jest poszerzony o wątki z życia osobistego i zawodowego artystki.

