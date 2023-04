Od lat głośno o konflikcie Dody z Agnieszką Woźniak-Starak, który miał poskutkować nałożeniem nieoficjalnego bana na wokalistkę w TVN-ie. Chodziło o sytuację z 2014 r. i starcie obu pań w toalecie w jednym z klubów w Chorzowie. Po ponad dwóch latach sąd uniewinnił Dodę z zarzutu o pobicie prezenterki, tłumacząc to "znikomą szkodliwością społeczną" czynu.

W niedzielę wokalistka pojawi się w "Dzień dobry TVN", a rozmowę z nią przeprowadzą Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik. W plotkarskich mediach pojawiły się informacje, że Woźniak-Starak oraz Małgorzata Rozenek-Majdan obawiając się spotkania z Dodą celowo pojawiły się w programie tydzień wcześniej.

Reklama

Tematem spotkania będzie premiera ostatniego teledysku "Zatańczę z aniołami" , który w ciągu czterech dni zanotował ponad 730 tys. odsłon.

Clip Doda Zatańczę z Aniołami

"Dziękuję wam i widząc jak porusza was i pokłady pozytywnej walki o siebie wydobywa, cieszę się że wykonam ten utwór po raz kolejny na żywo już w niedzielę w Dzień dobry TVN. 2 maja natomiast zapraszam przed telewizory do TVP na koncert prosto z Wilna, czyli moich rodzinnych okolic skąd pochodziła moja babcia i urodził się tata. A w piątek 26 maja wspaniały festiwal w Sopocie dla Polsatu. Jak nie dacie rady jechać nad morze to zapraszam do Opola 9 czerwca na kolejny festiwal gdzie będę mieć Mini recital. Ale to nie wszystko - przygotuję się na kolejne niespodzianki" - napisała Doda na Instagramie.



Instagram Post Rozwiń

Fryderyki 2023: Doda cała na biało w kreacji z pasków 1 / 6 Doda na gali Fryderyki 2023 pokazała się w zaskakującej kreacji z... pasków! Źródło: East News Autor: Łukasz Kalinowski

Przypomnijmy, że w październiku 2022 r. Doda wypuściła swoją czwartą solową płytę "Aquaria".

TikTok

Doda "Aquaria": tańcząc ze łzami w oczach [RECENZJA]

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Doda po pierwszym odcinku "Doda. 12 kroków do miłości": "Nie będę tego kontynuować" Polsat